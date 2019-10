Video: Tatar dvakrát asistoval, ale Montreal nakoniec neprekonal Černákove „blesky“

NEW YORK 30. decembra (WebNoviny.sk) - Na 15-zápasovej bohatej nádielke sobotnej noci v NHL sa zúčastnili aj štyria slovenskí hokejisti a traja z nich sa tešili z víťazstiev. Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom (rozdal 4 bodyčeky, 2 strely zablokoval) v zostave zdolala Montreal 6:5, za hostí si útočník Tomáš Tatar pripísal dve asistencie.

Tatar sa dostal na hranicu 30 bodov v produktivite za 14 gólov a 16 asistencií. To všetko dosiahol v 39 zápasoch a po Maxovi Domim (36) a Jonathanovi Drouinovi (32) je tretí najproduktívnejší hráč Canadiens.

Tatar má z ostatných troch zápasov až 6 bodov (2+4), ani jeho výkon však v sobotu nestačil na najlepší tím NHL. Hokejisti Tampy Bay majú z 39 zápasov 62 bodov, čo je vyrovnaný rekord NHL z ročníka 1976/1977 v podaní hráčov Montrealu. Tí mali vtedy na konci sezóny až 132 bodov, čo bol tiež rekordný zápis. Ruský útočník Ligthtning Nikita Kučerov (1+1) predĺžil sériu s bodmi na 10 zápasov, z ktorých ukoristil 6 gólov a 15 asistencií.

"Nie vždy sa stane, že vyhráte zápas, keď päťkrát inkasujete. My sme však mali skvelú tretiu tretinu, strelili spolu 6 gólov a dnes nám to vyšlo," zhodnotil švédsky obranca Tampy Bay Victor Hedman na portáli NHL.

Nastúpili aj Chára a Pánik

Boston zvíťazil v Buffale 3:2 po predĺžení, hoci po dvoch tretinách prehrával 0:2. Kapitán "medveďov" Zdeno Chára strávil na ľade 19:25 min, 3 strely zablokoval, rozdal 2 bodyčeky a pripísal si aj mínusový bod. V bránke víťazného tímu dostal prednosť Fín Tuukka Rask pred Slovákom Jaroslavom Halákom.

Arizona rovnako po predĺžení uspela na ľade Anaheimu (5:4 pp) a Richard Pánik v jej drese nebodoval. Slovenský krídelník odohral 17:41 min so štatistickým výkazom: 2 "hity", 2 trestné minúty, 1 mínuska.

Ottawa prehrala doma s obhajcom trofeje Washingtonom 2:3, v zostave Senators chýbal slovenský obranca Christián Jaroš. Rovnako ďalší obranca Martin Marinčin sa nedostal do tímu Toronta v domácom súboji proti New Yorku Islanders (0:4). Elitný strelec Maple Leafs John Tavares (26 gólov) zostal tentoraz naprázdno možno aj preto, že sa prvýkrát predstavil proti tímu, kde odohral 9 sezón a bol aj kapitánom.

Tavares Lehnera neprestrelil

Tavares síce päťkrát ohrozil švédskeho brankára Islanders Robina Lehnera, ale neprestrelil ho. Zároveň sa musel prizerať hetriku svojho bývalého spoluhráča Mathewa Barzala, ktorý strelil tri góly v rozpätí necelých ôsmich minút druhej tretiny a rozhodol nimi zápas. Vo veku 21 rokov a 217 dní sa stal tretím najmladším hráčom z tzv. čistým hetrikom v histórii Islanders. Tým najmladším bol práve Tavares (20 rokov a 117 dní).

"Je to jeden z najzručnejších a aj najrýchlejších hráčov v celej súťaži. A z tréningov viem, že má aj výbornú strelu. Musí len veľa strieľať a prídu aj ďalšie góly," pochválil Barzala spoluhráč a zároveň brankár Lehner na webe NHL. "Boli veľké očakávania pred týmto zápasom. Snažil som sa pripraviť čo najlepšie, ale nevyšlo to podľa predstáv. Určite by som si želal lepší výsledok aj svoj výkon," skonštatoval na strane Toronta Tavares.

Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili nad hráčmi Caroliny Hurricanes 2:0. Úvodný gól zápasu strelil v 40. min český útočník Pavel Zacha. Skóre duelu uzavrel v 60. min kapitán Devils Andy Greene gólom do prázdnej bránky. Gólman "diablov" Mackenzie Blackwood potreboval na čisté konto 38 úspešných zákrokov.

Gólová prestrelka v Edmontone

Gólovú prestrelku sledovali diváci v Edmontone, kde domáci Oilers podľahli San Jose 4:7. Za "olejárov" dvakrát skóroval kapitán Connor McDavid, za hostí si štyri body pripísal švédsky obranca Erik Karlsson (1+3), dva góly zaznamenali jeho krajan a menovec Melker Karlsson aj Logan Couture. Edmonton prehral už piaty zápas za sebou a aktuálne figuruje mimo priečok znamenajúcich prienik do play-off.

Najhorší tím celej súťaže Los Angeles Kings podľahol pred vlastnými fanúšikmi klubu Vegas Golden Knights 1:4, líder tabuľky Západnej konferencie Winnipeg doma nestačil na Minnesotu a prehral 1:3.

Sumáre NHL

sobota

New Jersey - Carolina 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 40. Zacha, 60. Greene (Hischier, Zacha)

Edmonton - San Jose 4:7 (1:2, 0:2, 3:3)

Góly: 7. McDavid (Rattie, Draisaitl), 51. Jones (Rattie, Caggiula), 57. Draisaitl (Lucic), 60. McDavid (Ch. Wideman, Rattie) - 7. Donskoi (E. Karlsson, Hertl), 11. Hertl (Burns, E. Karlsson), 27. Couture (J. Thornton), 39. E. Karlsson (Goodrow, Donskoi), 43. M. Karlsson (Burns, Labanc), 49. Couture (E. Kane), 55. M. Karlsson (E. Karlsson, Goodrow)

Los Angeles - Vegas 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Góly: 20. Kopitar (Walker, Iafallo) - 5. Carrier (Eakin, Holden), 33. Tuch (Stastny), 44. W. Karlsson (Schmidt), 58. Stastny (Tuch, Schmidt)

Winnipeg - Minnesota 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 48. Laine (Wheeler, Byfuglien) - 10. Bartkowski (M. Foligno), 23. Coyle (Kunin, Parise), 60. Fehr (Parise)

Buffalo - Boston 2:3 po predĺž. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 5. Scandella (Skinner, Reinhart), 26. Johan Larsson (Rodrigues, Scandella) - 10. Acciari, 58. DeBrusk (Krug, Pastrňák), 64. Kuraly (Grzelcyk, K. Miller)

Zdeno Chára (Boston) odohral 19:25 min, 2 "hity", 3 zablokované strely, 1 mínuska

Florida - Philadelphia 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Góly: 54. Hoffman (Huberdeau, Barkov), 59. Huberdeau (Barkov, Dadonov) - 2. Gostisbehere (Weal, Laughton)

Ottawa - Washington 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Góly: 25. White (Mark Stone, B. Tkachuk), 57. Mark Stone (B. Tkachuk, White) - 8. T. Wilson (Kuznecov, Lewington), 16. Lewington (Bäckström, Siegenthaler), 21. Bowey (T. Wilson)

Tampa Bay - Montreal 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)

Góly: 15. Gourde (Erde, McDonagh), 18. Stralman, 28. Kučerov (Hedman, Point), 29. T. Johnson (Sergačev, Kučerov), 50. Erne (Stralman, Hedman), 59. Erne (Gourde, Cirelli) - 10. A. Shaw (TATAR, Kotkaniemi), 10. Agostino (Jordie Benn, Danault), 18. Jordie Benn (Danault, Gallagher), 33. Kulak (TATAR, Danault), 34. A Shaw (Lehkonen, S. Weber)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:28 min, 1 strela, 4 "hity", 2 zablokované strely - Tomáš Tatar (Montreal) odohral 18:24 min, 3 strely, 2 asistencie, 2 zablokované strely

Toronto - New York Islanders 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Góly: 10. Filppula (Dal Colle, Pulock), 23. Barzal (Boychuk, Beauvillier), 25. Barzal (Leddy, Nelson), 31. Barzal (Pulock)

Anaheim - Arizona 4:5 po predĺž. (2:1, 2:3, 0:0 - 0:1)

Góly: 1. Kaše (N. Ritchie, Montour), 14. Sprong (Silfverberg, Henrique), 21. Henrique (N. Ritchie), 33. Kaše (N. Ritchie, H. Lindholm) - 20. Ekman-Larsson (Galchenyuk, Keller), 29. Fischer (Ľubuškin, Garland), 34. Cousins (Crouse), 35. Chychrun (Schmaltz, Galchenyuk), 61. Schmaltz (Keller, Ekman-Larsson)

Richard Pánik (Arizona) odohral 17:41 min, 2 "hity", 2 trestné minúty, 1 mínuska

Calgary - Vancouver 2:3 po predĺž. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 15. Jankowski (Hanifin), 29. Hanifin (Jankowski) - 6. Boeser (Edler, Bärtschi), 32. E. Pettersson /Tanev), 64. Edler (Boeser)

Dallas - Detroit 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Góly: 26. Comeau (Faksa, Fedun), 32. Radulov (Janmark, Lindell), 35. Radulov (Spezza, Seguin), 41. Pitlick (Faksa, Comeau), 43. Spezza - 44. Larkin (Nyquist, Nielsen)

Nashville - New York Rangers 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Góly: 9. Bonino (Ekholm, Fiala), 25. Fiala, 31. Bonino (C. Smith, Fiala) - 3. Kreider (Zibanejad, K. Hayes), 24. Fast (Zibanejad, Kreider), 45. M. Staal (Fast, Zibanejad), 48. Fast (Zibanejad, Kreider)

St. Louis - Pittsburgh 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Góly: 35. Perron (O´Reilly, Steen) - 1. Crosby (Hörnqvist, Kessel), 26. Riikola (Pearson, Brassard), 28. Aston-Reese (Letang, Crosby), 30. Hörnqvist (Letang, Kessel), 44. Guentzel (Dumoulin, Crosby), 44. Malkin (Kessel, Letang)

Colorado - Chicago 2:3 po predĺž. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)

Góly: 18. Rantanen (Barrie, Landeskog), 39. MacKinnon (Nemeth, Andrighetto) - 2. DeBrincat (P. Kane, Strome), 10. P. Kane (Anisimov, Strome), 61. P. Kane (Toews, Gustafsson)

