Video: Tatar druhou hviezdou zápasu, „javorové listy“ skórovali a Jaroš sa zaplietol do bitky

NEW YORK 29. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar sa podieľal dvomi gólmi na víťazstve Montrealu Canadiens na ľade Floridy Panthers 5:3 v piatkovom zápase NHL.

Dvadsaťosemročný rodák z Ilavy zaznamenal svoj trinásty a štrnásty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej profiligy a presadil sa prvý raz od 9. decembra. Odvtedy ťahal sedemzápasovú šnúru stretnutí bez presného zásahu.

Tatar druhou hviezdou zápasu

V aréne BB&T Center sa mu podarilo skórovať už po 35 sekundách hry, keď bekhendom prekonal veterána v bránke Panthers Roberta Luonga. Neskôr na to nadviazal presilovkovým gólom v 49. min stretnutia na vtedy priebežných 3:2.

"Nikdy som si nemyslel, že som mimo streleckej formy. Dôležité je, že víťazíme a nie je rozhodujúce, kto strelí gól. Zakaždým ide o snahu celého tímu a myslím si, že kráčame dobrým smerom," povedal Tatar pre oficiálny web súťaže po tom, čo Canadiens vyhrali v treťom zápase v sérii.

"Mali sme výborný vstup do zápasu, viedli sme vonku 2:0. Potom sme na chvíľu vypli, čo súper využil, no neprestali sme sa sústrediť a hrali sme naďalej dobre. Verili sme si, že môžeme zvíťaziť. V presilovke sme gólovo udreli znovu, čo bolo rozhodujúce," dodal Tatar, ktorý bol vyhlásený za druhú hviezdu zápasu.

Jaroš s trestnými minútami

Do piatkových troch meraní síl zasiahol aj ďalší Slovák Christián Jaroš v drese Ottawy Senators. Tá prehrala s New Yorkom Islanders na jeho ľade 3:6 aj vďaka dvom gólom a asistencii Mathewa Barzala. Desať sekúnd pred koncom stretnutia sa na ľade strhla bitka štyroch hráčov, do ktorej bol zapletený aj slovenský zadák. Rozhodcovia mu pripísali 5 trestných minút.

V treťom stretnutí uspelo Toronto na ľade Columbusu 4:2 aj bez Martina Marinčina v zostave. "Javorové listy" zvíťazili v piatom zápase po sebe.

Sumáre NHL

piatok

Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Góly: 5. N. Foligno (Wennberg, Jones), 59. Panarin (Werenski) - 3. Tavares (Kadri, Marner), 19. Tavares (Marner), 40. Marner (Matthews, Gardiner), 54. Gauthier (P. Lindholm, Moore)

Florida Panthers - Montreal Canadiens 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)

Góly: 9. Borgström, 14. Malgin, 19. Yandle - 1. TATAR, 3. Deslauriers (Mete, S. Weber), 49. TATAR (Drouin, Domi), 56. Lehkonen (Shaw, Kulak), 60. Drouin (Petry)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:40 min, 2+0, 4 strely, 1 plusový bod, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 2. hviezda zápasu

New York Islanders - Ottawa Senators 6:3 (0:1, 2:2, 4:0)

Góly: 24. Bailey (Barzal), 38. Lee, 43. Boychuk (Cizikas, M. Martin), 45. Barzal (Komarov, Beauvillier), 53. Barzal (Bailey), 60. Cizikas (Kuhnhackl) - 17. Mark Stone, 23. Duchene (B. Ryan, Chabot), 27. Ceci (Tierney, Bödker)

Christián Jaroš (Ottawa) 13:30 min, 5 trestných minút, 1 mínuska, 1 zablokovaná strela

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !