Video: Tatar bol hviezdou zápasu NHL, hetrikom sa blysol Kadri a Marinčin si pripísal asistenciu

MONTREAL 24. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili nad hráčmi Arizony Coyotes 2:1 v stredajšom stretnutí zámorskej NHL. Kanadskému tímu sa podarilo už v piatom zo šiestich vzájomných zápasov.

Za oba kluby nastúpil slovenský hokejista, útočník Montrealu Tomáš Tatar odohral 16:17 min, čo stačilo na to, aby ho vyhlásili za 2. hviezdu zápasu. Dvadsaťosemročný krídelník prihral na úvodný gól Canadiens Jonathanovi Drouinovi a pripísal si 22. asistenciu v ročníku. Celkovo má na konte 38 bodov z 51 duelov, pričom priemer bodov na zápas má najvyšší v celej profiligovej kariére.

Dubnický odchovanec rozdal v meraní síl aj dva bodyčeky. Útočník Arizony Richard Pánik odohral 16:58 min, do štatistík sa zapísal iba jednou strelou na Careyho Prica v bránke domácich.

Reilly strelil víťazný gól Montrealu

Víťazný gól stretnutia strelil obranca Montrealu Mike Reilly, ktorý sa presadil pri nerozhodnom stave v 45. min.

Brankár Price pomohol Canadiens tridsiatimi úspešnými zákrokmi k dosiahnutiu 2000. domáceho triumfu v histórii. "Je to niečo skvelé. Toto bol náš dnešný cieľ, som rád, že sa nám ho podarilo splniť," uviedol kanadský brankár po zápase.

Jediným úspešným strelcom "kojotov" bol Conor Garland. Arizona odohrala tretí duel za štyri dni. "Som hrdý na náš tím. Bojovali sme naozaj tvrdo o víťazstvo," pochválil zverencov kouč Coyotes Rick Tocchet pre oficiálny ligový web.

Ovečkin sa vyrovnal Fiodorovovi

Alexander Ovečkin skóroval v meraní síl Washingtonu s Torontom (3:6) a vyrovnal Sergeja Fiodorova na prvej priečke historickej produktivity Rusov v NHL. Obaja majú momentálne na konte 1179 bodov, "Ovie" však strelil viac gólov (644). Tím ruského kanoniera a zároveň kapitána prehral už siedme stretnutie po sebe.

"Už je to preč, je to za nami. Máme pred sebou prestávku na All Star Game, poďme sa posunúť ďalej. Myslím si, že každý z nás urobil veľa chýb. Poznáme systém, no snažíme sa až príliš a to je niekedy na škodu. Práve teraz potrebujeme tú prestávku. Ideme ju využiť," pomenoval príčiny neúspechu aktuálne najlepší strelec NHL s 37 gólmi.

Kadriho piaty hetrik v NHL

Útočník Toronta Nazem Kadri strelil tri góly a pridal aj asistenciu, William Nylander sa pripomenul tromi asistenciami. Dánsky brankár Maple Leafs Frederik Andersen zneškodnil 41 striel Capitals.

"V tomto zápase sme jednoznačne chceli zvíťaziť. Túžili sme sa cítiť spokojne sami so sebou pred prestávkou a myslím si, že sa nám to aj podarilo," povedal trojgólový strelec Kadri. Pre útočníka s libanonskými koreňmi to bol piaty hetrik v profiligovej kariére.

V drese Maple Leafs nastúpil slovenský obranca Martin Marinčin. Odohral 14:04 min, pripísal si druhú asistenciu v ročníku a tiež plusový bod a dve strely. Pre dvadsaťšesťročného Košičana to bol iba desiaty zápas aktuálnej sezóny v NHL.

Carolina zvíťazila vo Vancouveri 5:2 zásluhou päťgólovej druhej tretiny. Dva góly strelil Nino Niederreiter, Teuvo Teräväinen pridal gól a dve asistencie.

Dôležitou postavou víťazov bol americký brankár Alex Nedeljkovic, ktorý si pripísal 24 zákrokov aj svoj prvý zápasový triumf v NHL. Aj 23-ročný Nedeljkovic sa postaral o prvé víťazstvo Hurricanes na ľade Canucks od 15. októbra 1999. Medzitým to bolo iba 10 prehier.

Sumáre NHL

streda

Montreal - Arizona 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Góly: 10. Drouin (TATAR), 45. Reilly (Petry, Hudon) - 39. Garland (Cousins, Keller)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 16:17 min, 0+1, 2 "hity", 2. hviezda zápasu - Richard Pánik (Arizona) 16:58 min, 0+0, 1 strela

Toronto - Washington 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Góly: 20. Kadri (W. Nylander, Rielly), 34. Zajcev (W. Nylander, Kadri), 37. Matthews (Rielly, Tavares), 43. Kadri (C. Brown, MARINČIN), 51. Kadri (C. Brown, W. Nylander), 60. Marner - 19. Bäckström (Kuznecov, Carlson), 24. Ovečkin (Oshie, Kempný), 58. Niskanen (Oshie, Bäckström)

Martin Marinčin (Toronto) 14:04 min, 0+1, +1, 2 strely

Colorado - Minnesota 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Góly: 6. Söderberg (C. Wilson, Calvert), 13. Barrie (MacKinnon, Rantanen) - 7. E. Staal (Coyle), 17. Spurgeon (Suter, Zucker), 28. E. Staal (Mikael Granlund, Aaberg), 40. Coyle (Parise, E. Staal), 49. Suter (Mikael Granlund, Aaberg)

Anaheim - St. Louis 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Góly: 7. Sprong (Getzlaf, H. Lindholm) - 11. Tarasenko (B. Schenn, R. OReilly), 23. Sanford, 28. Sundqvist (Maroon, Sanford), 49. Bozak (Schwartz, Parayko), 50. Blais (MacEachern, Gunnarsson)

Vegas - Nashville 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Góly: 9. Pacioretty (Tuch, Stastny) - 21. Johansen, 24. Bonino (Watson, Ellis)

Vancouver - Carolina 2:5 (0:0, 2:5, 0:0)

Góly: 23. Leivo (Stecher, Horvat), 26. Bärtschi (E. Pettersson, Boeser) - 22. Niederreiter (Teräväinen, Aho), 27. McKegg (Mäenalanen, Hamilton), 34. Niederreiter (Aho), 35, Hamilton (Teräväinen), 37. Teräväinen (McKegg, Slavin)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

