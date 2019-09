Video: Tatar asistoval a vyhral súboj Slovákov v NHL. Pánik nepremenil nájazd a Černák rozdával „hity“

NEW YORK 7. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový súboj vo štvrtok v NHL vyznel pre Tomáša Tatara a jeho Montreal. Canadiens zvíťazili na ľade Ottawy Senators 5:2 s Christiánom Jarošom v zostave, Tatar prispel jednou asistenciou.

Šikovný krídelník má na konte už 23 bodov v tejto sezóne za 11 gólov a 12 asistencií. Celkovo odohral takmer 16 minút a pripísal si aj 3 bodyčeky. Jaroš v drese Senators strávil na ľade 14:41 min, ale nebodoval. Zápas ukončil s plusovým bodom.

Halák nechytal a "medveďom" chýbal aj Chára

Tampa Bay zvíťazila nad Bostonom 3:2. V bránke hostí nebol Jaroslav Halák a v obrane stále chýba zranený kapitán Zdeno Chára.

Vo víťaznom tíme odohral 20 minút obranca Erik Černák a so 4 "hitmi" potvrdil povesť jedného z najlepšie bodyčekujúcich hráčov. O víťazstve Lightning rozhodli dva góly v rozpätí 83 sekúnd druhej tretiny, pričom víťazný zásah Anthonyho Cirelliho padol po ukážkovom bekhendovom blafáku v oslabení.

Tampa Bay je so 45 bodmi na čele NHL a náhradný brankár Louis Domingue sa pri absencii Rusa Andreja Vasilevského blysol už štvrtým víťazstvom v sérii. "Proti Bostonu je to stále dobrý zápas. Aj tento bol taký. Akonáhle oni urobili niečo dobré, my sme odpovedali," povedal Louis Domingue na oficiálnom webe NHL.

Washington otočil zápas s Coyotes

Víťazná séria Arizony sa zastavila na štyroch zápasoch. Coyotes prehrali doma s obhajcom Stanley Cupu Washingtonom Capitals 2:4.

Útočník Arizony Richard Pánik nebodoval, za 19:07 min na ľade si pripísal 1 strelu, 1 "hit", 1 zablokovanú strelu, mínusový bod a v úvode druhej tretiny nepremenil samostatný nájazd.

Vo víťaznom tíme pečatil na 4:2 do prázdnej bránky kapitán Alexander Ovečkin, bol to jeho 21. gól sezóny. Rus sa tým dotiahol na čelo tabuľky kanonierov k Braydenovi Pointovi z Tampy Bay a Patrikovi Lainemu z Winnipegu.

Sumáre NHL

štvrtok

Arizona - Washington 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Góly: 5. Fischer (Stepan), 27. Crouse (Cousins, Oesterle) - 26. Vrána (Connolly, Kuznecov), 36. Niskanen (Boyd, Copley), 56. Burakovsky (Niskanen, Orlov), 60. Ovečkin (Bäckström)

Richard Pánik (Arizona) odohral 19:07 min, 1 strela, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 1 mínuska

Toronto - Detroit 4:5 po predĺž. (1:3, 0:1, 3:0 - 0:1)

Góly: 5. Kapanen (Gardiner, Johnsson), 43. Tavares (Rielly, Gardiner), 49, Hyman (Ožiganov, Marner), 52. Johnsson (Matthews, Kapanen) - 6. Ericsson (Vanek), 7. Glendening (Kronwall, De la Rose), 20. Nyquist (Larkin, Green), 32. Green (Frk, Nyquist), 63. Larkin (Nyquist)

Florida - Colorado 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Góly: 18. Sceviour (Kiselevič, Weegar), 27. Ekblad (McCann, Matheson) - 11. Rantanen (Nemeth, MacKinnon), 26: Söderberg, 47. Compher (Landeskog), 48. Söderberg (C. Wilson, Girard), 59. Landeskog

Calgary - Minnesota 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 41. E. Lindholm (J. Gaudreau, Giordano), 42. E. Lindholm (J. Gaudreau, Giordano)

Philadelphia - Columbus 3:4 po predĺž. (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)

Góly: 6. Giroux (Konecny, Couturier), 53. Sanheim (Giroux, Konecny), 55. Sanheim (Voráček, Gostisbehere) - 8. S. Jones (Björkstrand, Dubinsky), 19. Dubinsky (Harrington, Panarin), 46. Jenner (Panarin), 61. S. Jones (Atkinson)

Tampa Bay - Boston 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Góly: 15. Point (Kučerov, T. Johnson), 43. Joseph (Killorn, Girardi), 44. Cirelli - 3. Pastrňák (Cave), 59. Krejči (Pastrňák, Backes)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 20 minút, 1 strela, 4 "hity"

Ottawa - Montreal 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Góly: 8. Mark Stone (White), 39. White (Dzingel, Mark Stone) - 9. Petry (Chaput, Agostino), 32. Byron (Danault, Lehkonen), 36. A. Shaw (Drouin, Kotkaniemi), 44. Gallagher (TATAR, Petry), 58. Byron (S. Weber)

Christián Jaroš (Ottawa) odohral 14:41 min, 1 zablokovaná strela, 1 pluska - Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:59 min, 1 asistencia, 3 "hity"

Pittsburgh - New York Islanders 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Góly: 9. Letang (Brassard, Kessel), 20. Letang (Rust, Dumoulin), 28. Sheahan (Malkin, Oleksiak), 33. Kessel (Crosby, Guentzel), 38. Kessel (Crosby, Guentzel), 53. Crosby (Kessel, Guentzel) - 18. Nelson (Kühnhackl, Mayfield), 45. Lee (Pulock)

Vegas - Chicago 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Góly: 2. R. Smith (Pacioretty, Marchessault), 9. Engelland (R. Smith, W. Karlsson), 48. Marchessault (R. Smith, Theodore), 49. Tuch (Pacioretty) - 24. Toews (Kampf, Keith), 37. Strome (P. Kane, Keith), 48. Anisimov

Vancouver - Nashville 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Góly: 8. Edler (Goldobin, E. Pettersson), 20. Horvat (Virtanen, Roussel), 29. Virtanen (Roussel, Horvat), 39. E. Pettersson, 42. L. Eriksson (Tanev) - 28. Hartman (Y. Weber, Johansen), 46, Sissons (Josi, Salomäki), 59. Irwin (Y. Weber, Sissons)

Los Angeles - New Jersey 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Góly: 16. Leipsic (Muzzin, Martinez), 27. Kempe (Doughty, A. Wagner), 38. Clifford - 14. Palmieri (T. Hall, Butcher), 21. Zajac, 31. Palmieri (T. Hall), 33. Butcher (Wood, Zajac), 52. Hischier (Vatanen, T. Hall), 60. B. Coleman (Greene, Severson)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !