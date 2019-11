Video: Taliana Moscona vylúčili z Tour de France, dôvodom je incident s Francúzom Gesbertom

CARCASSONNE 23. júla (WebNoviny.sk) - Lídri tímu Sky aj celej Tour de France Geraint Thomas a Christopher Froome majú o jedného pomocníka menej.

Taliansky cyklista Gianni Moscon bol vylúčený z najslávnejších etapových pretekov po tom, čo zasiahol do tváre Francúza Élieho Gesberta z tímu Fortuneo-Samsic počas 15. etapy z Millau do Carcassonne. Na twitteri tímu Fortneo-Samsic sa objavila informácia, že Moscon ramenom udrel do hlavy Gesberta a na základe preskúmania videozáznamu rozhodcovský zbor vylúčil 24-ročného Taliana z pretekov.

Svoj čin ľutuje

"Ospravedlňujem sa za incident, ľutujem tento svoj čin. Moje osobné ospravedlnenie patrí najmä Eliemu Gesbertovi, zlyhal som," cituje Gianniho Moscona portál Cyclingnews. Vo videu zverejnenom na webe tímu Sky sa Moscon ospravedlnil aj fanúšikom, kolegom z tímu a tiež organizátorom Tour de France.

Dodal, že plne akceptuje rozhodnutie o svojej diskvalifikácii z pretekov. Šéf Sky Dave Brailsford priznal, že previnenie Moscona je závažné a jeho vylúčenie absolútne pochopiteľné.

"Celý incident si ešte raz preberieme po skončení Tour de France a rozhodneme sa, či Gianniho potrestáme aj v rámci nášho tímu. Rovnako aj ja sa chcem úprimne ospravedlniť tímu Fortuneo-Samsic a Eliemu Gesbertovi za to, čo sa stalo," uviedol Dave Brailsford vo vyhlásení tímu Sky.

Odpykal si už aj trest za rasový útok

Tento incident na TdF nie je jediný týkajúci sa Moscona počas jeho cyklistickej kariéry. Vlani si odpykal 6-týždňový interný trest od tímu Sky za rasový útok voči Francúzovi Kevinovi Rezovi počas pretekov Okolo Romandie a tiež ho postihla diskvalifikácia na majstrovstvách sveta v nórskom Bergene. Vtedy sa nedovolene nechal potiahnuť tímovým autom Talianov po tom, čo sa predtým ocitol v páde.





Tour de France vstupuje do záverečného týždňa, v ktorom budú dominovať náročné pyrenejské etapy, individuálna časovka na 31 km s cieľom v Espelette, aj tradičný záver v Paríži s dojazdom na Elyzejských poliach.

Napriek oslabeniu o Moscona má všetky karty v rukách tím Sky, ktorý si dokonca môže vybrať, či chce podporovať súčasného lídra Gerainta Thomasa alebo obhajcu celkového triumfu Christophera Frooma, ktorý za ním zaostáva o 1:39 min.

