Video: Strýcová zdolala Kontovú a v semifinále Wimbledonu vyzve Serenu

9.7.2019 (Webnoviny.sk) - Po vyradení svetovej jednotky Ashley Bartyovej z Austrálie sa Američanke Alison Riskeovej na treťom grandslamovom turnaji roka Wimbledone nepodarilo zaskočiť ďalšiu favoritku a s jedenástou nasadenou krajankou Serenou Williamsovou po dvoch hodinách a troch minútach prehrala 4:6, 6:4, 3:6.

Serena si zahrá 12. wimbledonské semifinále

S. Williamsová postúpila už do svojho dvanásteho wimbledonského semifinále a stále živí nádej na ôsmu víťaznú singlovú trofej na treťom grandslame sezóny.

V prvých dvoch setoch sa z ich zisku vždy tešila hráčka, ktorá prehrávala 3:4, ale potom predviedla šnúru troch gemov. V rozhodujúcom dejstve sa tento scenár už nezopakoval, keďže Riskeová pri štvrtom brejkbale súperky v ôsmom geme spravila dvojchybu.

Tridsaťsedemročná Williamsová si za stavu 5:3 pri vlastnom podaní nenechala ujsť príležitosť rozhodnúť zápas, ktorý zakončila esom. V semifinále bude čeliť Češke Barbore Strýcovej, ktorá pri svojej premiére na centrálnom dvorci vyradila za 98 minút 7:6 (5), 6:1 domácu nádej Johannu Kontovú, ktorá nezopakuje semifinále spred dvoch rokov.

Kontová v druhom sete uhrala iba gem

Plzenská rodáčka opäť predviedla obrat. Tentoraz len v úvodnom sete, v ktorom pustila Britku do vedenia 3:0 a 4:1, ale potom vyrovnala na 4:4. O osude tajbrejku za mierne nepriaznivého stavu 4:5 rozhodla vo svoj prospech troma loptičkami za sebou.

Strýcová v druhom sete odskočila na 3:0, potom brejkla súperku aj druhýkrát (5:1) a pri svojom servise sa hneď pri prvej príležitosti tešila z postupu semifinále, čím prekonala svoje wimbledonské i grandslamové štvrťfinálové maximum z roku 2014.

"Je to šialené, stále tomu nemôžem uveriť, ale je to tu. Som extrémne šťastná. V úvode prvého setu som hrala dobre, ale súperka mi posielala tvrdé údery. Potom som začala hrať variabilnejšie, dostala som sa viac do hry a dokázala som vývoj otočiť. Bol to zrejme môj najlepší zápas vo Wimbledone. Teším sa na Serenu," uviedla v prvej reakcii 54. hráčka renkingu WTA, ktorá mala po najväčšom singlovom úspechu svojej kariéry pred sebou ešte vystúpenie vo štvorhre.

Wimbledon - dvojhra žien - štvrťfinále

utorok

Serena Williamsová (USA-11) - Alison Riskeová (USA) 6:4, 4:6, 6:3

Barbora Strýcová (ČR) - Johanna Kontová (V. Brit.-19) 7:6 (5), 6:1

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !