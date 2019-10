Video: St. Louis a Columbus v NHL víťazne, Pietrangelo už nazbieral 400 bodov

8.10.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejisti nezasiahli do dvoch pondelkových zápasov NHL.

Binnington si pripísal 32 zákrokov

Úradujúci víťaz Stanleyho pohára dosiahol siedme víťazstvo nad Torontom v neprerušenej sérii. Víťazný gól strelil v 8. min tretej tretiny obranca a zároveň kapitán Alex Pietrangelo, zároveň to bol jeho štvorstý bod v najslávnejšej profilige (95+305).

Hrdina play-off z uplynulej sezóny Jordan Binnington si pripísal 32 zákrokov. St. Louis je s 5 bodmi na čele Západnej konferencie NHL, Toronto strelilo v štyroch zápasoch 16 gólov, ale inkasovalo až 13 a na Východe je štvrté.

"V každom z troch doterajších zápasov nás zdobila bojovnosť a toto je ďalšie víťazstvo po obrate. Vždy nás teší, keď zvíťazíme nad silným tímom. Toronto ním je," uviedol Jordan Binnington na oficiálnom portáli NHL.

Texier rozhodol o triumfe Columbusu

Binnington je rodák z Richmond Hill neďaleko Toronta a na ľade Maple Leafs sa v súťažnom zápase predstavil vôbec po prvý raz.

"Veľa sa popísalo o tom, že bude pod tlakom, lebo sa vracia domov. Zdá sa však, že sa tým nenechal obťažovať. Binnington bol skvelý a celkovo sme hrali veľmi precízne v defenzíve. V Toronte sa nám hrá dobre. Je to skvelé miesto na hokej s množstvom energie v hľadisku," skonštatoval Pietrangelo. "Ukázali nám, ako sa vyhrávajú zápasy. V tretej tretine sme neurobili dosť na to, aby sme sa na konci tešili my," podotkol kapitán Toronta John Tavares.

V druhom pondelkovom zápase Columbus zdolal Buffalo 4:3 po predĺžení a dosiahol prvé víťazstvo v sezóne. V tretej minúte predĺženia rozhodol o dvoch bodoch pre Blue Jackets 20-ročný Francúz Alexandre Texier. "Foligno odviedol výbornú prácu. Zakričal som na neho, ale asi ma nepočul. Keď sa však otočil, bol som v strede osamotený a prihral mi," opísal Texier rozhodujúci gólový moment zápasu.

NHL - výsledky

pondelok

Toronto - St. Louis 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Columbus - Buffalo 4:3 po predĺž. (2:0, 0:2, 1:1 - 1:0)





