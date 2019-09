Video: SSC Neapol v šlágri Serie A podľahol Juventusu, Hancko sedel medzi náhradníkmi „fialiek“

Už v 25. min oslabil domácich gólman Maret, ktorý za faul mimo šestnástky putoval predčasne pod sprchy. Hostia ponúknutú výhodu zužitkovali v 28. a 39. min. Do dvojgólového náskoku dostali Juventus Miralem Pjanič a Emre Can. Neapolčania sa do zápasu vrátili po hodine hry, keď gólom Josého Callejóna znížili na 1:2.