Video: Španielsko si po napínavom boji zahrá o titul svetového šampióna proti Argentíne

13.9.2019 (Webnoviny.sk) - V súboji o zlaté medaily na majstrovstvách sveta basketbalistov v Číne proti sebe nastúpia reprezentanti Španielska a Argentíny.

Európsky tím v piatkovom semifinále zdolal v napínavom zápase Austrálčanov 95:88 po dvojnásobnom predĺžení.

Gasol hrdinom Španielska

Hrdinom španielskeho výberu sa stal skúsený Marc Gasol, ktorý nazbieral 33 bodov a môže skompletizovať cenné double, keďže vo farbách Toronta Raptors sa v tomto roku tešil z triumfu v NBA. Argentínčania mali cestu do finále jednoduchšiu, keď zdolali Francúzov 80:66.

Španieli vstúpili do zápasu sériou piatich bodov, ale boli to Austrálčania, ktorí mali dlho v zápase navrch. Od začiatku druhej štvrtiny na takmer 30 minút nepustili súpera do vedenia.

Zverenci Sergia Scariola prehrávali najviac o jedenásť bodov, v záverečnej štvrtine museli doťahovať aj deväťbodové manko (58:67), ale napokon zápas doviedli do víťazného konca. Odpor súpera zlomili v druhom predĺžení, keď sa prezentovali šnúrou desiatich bodov.

Argentína zvyšovala náskok

Druhé semifinále bolo takmer počas celých štyridsiatich minút v réžii argentínskych reprezentantov. Juhoamerický tím zvíťazil vo všetkých štyroch štvrtinách a postupne zvyšoval svoj náskok.

Francúzi sa síce v záverečnom dejstve priblížili na rozdiel siedmich bodov, ale duel už nedokázali viac zdramatizovať. Argentínčanov potiahol za postupom najmä 39-ročný Luis Scola, ktorý si pripísal 28 bodov. Hráč so skúsenosťami z NBA pôsobí od roku 2017 v čínskej najvyššej súťaži.

Basketbalisti Španielska si vo finále majstrovstiev sveta zahrajú druhýkrát v histórii a budú chcieť nadviazať na triumf z roku 2006, keď v súboji o zlato zdolali Grékov 70:47.

Argentína získala svoj jediný titul ešte v roku 1950 na domácej pôde. Odvtedy hrala vo finále iba raz, keď v roku 2002 podľahla družstvu vtedajšej Juhoslávie. V zápase o bronz zabojujú Austrálčania o svoj historicky prvý cenný kov z MS, Francúzi obhajujú tretie miesto spred piatich rokov.

Majstrovstvá sveta v basketbale mužov 2019 semifinále Španielsko - Austrália 95:88 po predĺžení (22:21, 10:16, 19:18, 20:16 - 9:9, 15:8) Najviac bodov: Gasol 33, Rubio 19, Llull 17 - Mills 34, Kay 16, Bogut 12 Argentína - Francúzsko 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18) Najviac bodov: Scola 28, Deck 13, Campazzo 12 - Ntilkina a Fournier po 16, De Colo 11 Program zápasov o medaily: Nedeľa 15. septembra Francúzsko - Austrália (Peking, 10.00) Argentína - Španielsko (Peking, 14.00)





