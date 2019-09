Video: SpaceX vyslal do vesmíru raketu Falcon Heavy, na palube nesie satelity aj popol astronauta

MYS CANAVERAL 25. júna (WebNoviny.sk) - Súkromná spoločnosť SpaceX Elona Muska vypustila do vesmíru svoju najrobustnejšiu raketu Falcon Heavy s 24 výskumnými satelitmi na palube.

Bol to už tretí let tejto rakety, avšak prvý, ktorý si objednala armáda. Falcon Heavy odštartovala v utorok o 2:30 miestneho času z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride.

Vyniesla aj popol astronauta

Cieľom misie amerického rezortu obrany s názvom STP-2 je poskytnutie údajov na schválenie využitia Falcon Heavy pre budúce štarty v rámci národnej bezpečnosti.

Raketa vyniesla na obežnú dráhu Zeme okrem iného atómové hodiny a zariadenie na testovanie ekologickejšieho raketového paliva od amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) i popol viac ako 150 ľudí vrátane astronauta Bill Poguea.

Svoje zariadenia do vesmíru poslali aj americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA), Výskumné laboratórium vzdušných síl a spoločnosť Planetary Society and Celestis.

Najvýkonnejšia raketa na svete

Dva pomocné stupne rakety sa vrátili na Zem niekoľko minút po vzlietnutí. Centrálny stupeň však pri pristávaní minul plošinu v oceáne. Podľa SpaceX to však pri takejto náročnej misii nie je nič neočakávané.





Misia bola podľa spoločnosti jedna z najväčších výziev. Satelity, ktoré raketa vyniesla do vesmíru, je totiž potrebné umiestniť na troch rôznych orbitách. To si vyžaduje viacnásobné zapálenie motora v hornom stupni rakety. Umiestnenie všetkých satelitov by malo trvať niekoľko hodín.





Falcon Heavy je v súčasnosti najvýkonnejšou raketou na svete, má 27 motorov. Po prvý raz raketa odštartovala vo februári 2018, pričom na obežnú dráhu, ktorá sa tiahne aj okolo Marsu, vyniesla Muskov červený automobil Tesla. Po druhý raz SpaceX vypustila Falcon Heavy tento rok v apríli.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !