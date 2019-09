Video: Sonda InSight pristáva na Marse, na úspešné oddelenie teplotného štítu má 15 sekúnd

BRATISLAVA 26. novembra (WebNoviny.sk) - Po niekoľkomesačnej púti vesmírom, ktorá sa začala 5. mája štartom rakety Atlas V z leteckej základne Vandenberg v Kalifornii, sa v pondelok dostane na povrch Marsu sonda InSight.

Sonda, ktorá bude okrem iného skúmať vnútorné procesy a seizmologickú aktivitu "červenej planéty", by sa mala ponoriť do marťanskej atmosféry o 20:47 SEČ a v priebehu dvoch minút preletieť atmosférou k jej povrchu závratnou rýchlosťou takmer 20-tisíc kilometrov za hodinu.

Tesne pred pristátím musí sonda absolvovať sériu komplikovaných prednastavených operácií, z ktorých žiadna nesmie zlyhať.

Ako píše americký denník The Washington Post, sonda bude mať napríklad len 15 sekúnd na úspešné oddelenie teplotného štítu, ktorý ju bude chrániť počas preletu marťanskou atmosférou, a ďalších desať sekúnd na vysunutie nôh.

Sonda InSight by mala pristáť v rovníkovej oblasti Marsu, o ktorej sa predpokladá, že sa tam nenachádzajú veľké a pre misiu potenciálne nebezpečné skaly. Po pristátí by mala InSight s pomocou mechanického ramena rozložiť vedecké prístroje na povrchu planéty vrátane špeciálne vyvinutého seizmometra.

Cieľom misie InSight je pochopiť procesy, ktoré formovali kamenné planéty vnútornej časti Slnečnej sústavy, medzi ktoré patrí aj Zem, a zároveň zaznamenávať seizmologickú aktivitu Marsu.

What's the sound of a touchdown on Mars? After Monday’s #MarsLanding , @NASAInSight will essentially yell, "I made it!" Seven minutes later, the spacecraft says it again — but a little louder and clearer. Discover how we'll monitor the lander's signals: https://t.co/9r8VYpHwuk pic.twitter.com/QptZyb75xU

"Táto misia preskúma vnútro ďalšej terestriálnej planéty a poskytne nám predstavu o tom, aké veľké je jej jadro, plášť a kôra a dá nám možnosť porovnať to so Zemou. To má veľký význam pre pochopenie pôvodu našej Slnečnej sústavy a toho, ako sa stala tým, čím je dnes," vyjadril sa Jim Green z NASA.

Question of the day: If our @NASAInSight lander is traveling at 14,000 mph and has only 6 minutes to slow down before it reaches the Martian surface, what's required for a safe #MarsLanding?

See how @NASA_Langley engineers tackled this question and more: https://t.co/3eNo3pitBM. pic.twitter.com/EKqwWWTScd