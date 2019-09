Video: Slovák Sabbatini zakončil US Open so skóre +2, podaril sa mu aj parádny hole-in-one

PEBBLE BEACH 17. júna (WebNoviny.sk) - Slovenský golfový reprezentant Rory Sabbatini obsadil konečné delené 43. miesto na treťom major turnaji sezóny US Open.

Sabbatiniho hole-in-one

V záverečnom štvrtom nedeľňajšom kole potreboval na absolvovanie osemnástich jamiek 71 úderov, čím sa dostal o jednu ranu pod par ihriska.

Účinkovanie v kalifornskom Pebble Beach uzavrel s konečným skóre +2. Juhoafrický rodák sa stal vôbec prvým hráčom, ktorý štartoval na podujatí tejto úrovne pod slovenskou vlajkou. Najviac dal o sebe vedieť v prvom kole, keď dosiahol hole-in-one.

Dominancia Američanov

Rodák z Topeky v Kansase sa dostal na líderskú pozíciu už po druhom dni a nikto ho z nej nezosadil. Triumfoval s bilanciou -13 a o tri rany zdolal druhého krajana Brooksa Koepku.

O tretie miesto sa delila štvorica hráčov so skóre -7. "Ľudia pred turnajom pravdepodobne hovorili, že US Open mi nebude sedieť, pretože som golfista, ktorého silnou stránkou sú dlhé údery. Ihrisko v Pebble Beach patrí medzi kratšie, ale ja som každému ukázal to, v čo som vždy veril, že som veľmi dobrý hráč," uviedol pre web PGATour.com Woodland, ktorý v minulosti hrával aj basketbal.

V aktuálnej sezóne na major podujatiach dominujú americkí golfisti. Na Masters zvíťazil legendárny Tiger Woods, na PGA Championship uspel Brooks Koepka a na US Open sa k tejto dvojici pridal Gary Woodland.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !