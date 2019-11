Video: Skvelý Sagan získa šiesty zelený dres na Tour de France, časovku o sekundu vyhral Dumoulin

ESPELETTE 28. júla (WebNoviny.sk) - Britského cyklistu Gerainta Thomasa (Sky) už len záverečná etapa s dojazdom do Paríža delí od víťazstva na 105. ročníku Tour de France.

Thomas skončil tretí v sobotňajšej 20. etape, ktorou bola individuálna časovka zo Saint-Pée-sur-Nivelle do Espelette (31 km) a bez problémov si ustrážil lídra pretekov. Jeho hlavný súper Holanďan Tom Dumoulin v drese úradujúceho majstra sveta síce podľa prognóz ovládol časovku v čase 40:52 min, ale z pôvodného manka 2:05 min stiahol na Thomasa iba 14 sekúnd.

Dumoulin zvíťazil s minimálnym náskokom 1 sekundy pred obhajcom celkového triumfu Britom Christopherom Froomom (Sky) a 14 sekúnd pred spomenutým Thomasom.

Froome si skvelou jazdou proti chronometru napravil chuť za nevydarené pyrenejské dejstvo a prinávratil si tretiu priečku v celkovom poradí na úkor Slovinca Primoža Rogliča. Jazdec tímu LottoNL-Jumbo a úradujúci vicemajster sveta v časovke Roglič nenaplnil vysoké ambície a skončil až ôsmy s mankom 1:12 min na Dumoulina.

