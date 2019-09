Video: Skvelý Sagan dosiahol najlepšie umiestnenie na Vuelte 2018, nad jeho sily bol Gallopin

POZO ALCÓN 31. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe skončil na druhom mieste v piatkovej 7. etape na pretekoch Grand Tour Vuelta a Espaňa. Etapa mala zvlnený profil, štart v Puerto-Lumbreras a cieľ po 187,5 km v Pozo Alcón.

V klasikárskom dojazde do kopca Sagana zdolal iba Francúz Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), ktorý sa v záverečných 1500 m dostal pred skupinu favoritov a svoj únik dotiahol do úspešného konca. V cieli mal pred Saganom náskok 5 sekúnd. Na treťom mieste skončil Španiel Alejandro Valverde (Movistar). V celkovom poradí zostal na čele Francúz Rudy Molard (Groupama-FDJ) o 47 sekúnd pred Španielom Alejandrom Valverdem (Movistar).

Sagan naznačil stúpajúcu formu

"Mali sme v tíme v pláne ísť do úniku. V záverečnom kilometri som mal dobrú pozíciu, a tak som sa rozhodol zaútočiť. Využil som svoju šancu. Keď som pred sebou uvidel cieľovú pásku, už som veril, že zvíťazím. Je to skvelé vyhrať etapu na Grand Tour, v tomto roku som mal veľa smoly. Bol som chorý, potom som nedokončil Tour de France, teraz to konečne vyšlo," uviedol Tony Gallopin po 12. víťazstve v profikariére v prvom televíznom interview.

Na Saganovom konte zostávajú 4 etapové triumfy na Vuelte z rokov 2011 a 2015. V tohtoročnej edícii si okrem aktuálne druhého pripísal aj tretie miesto v tretej etape a opäť naznačil stúpajúcu formu pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Innsbrucku.



Majster Európy Matteo Trentin piatkovú etapu charakterizoval nasledovne: "Nebude to príliš rovina, skôr v štýle hore-dolu, doprava a doľava, nebude jednoduché kontrolovať čelo pelotónu. Táto etapa je šitá pre Sagana, Valverdeho či Kwiatkowského." Sedemčlenný únik Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale), Michael Woods (Education First-Drapac), Floris de Tier (LottoNL-Jumbo), Nicola Conci (Trek-Segafredo), Edward Ravasi (UAE Team Emirates), Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) a Óscar Rodríguez (Euskadi-Murias) sa sformoval už po pár kilometroch po štarte a dostal sa najviac na 3:30 min pred pelotón. Na vrchárskej prémii III. kat. na Alto Collado de Laude na 117. km (dĺžka 5km, priemer 6,1%) si vo výške 1170 m body podelilo trio De Tier, Rodríguez a Gougeard. Pelotón vtedy zaostával o 3 minúty.

Gallopin podnikol rozhodujúci útok

Päťdesiat kilometrov pred koncom cyklisti po prvý raz prešli cieľovým priestorom a potom ich čakal ešte záverečný okruh, ktorého súčasťou bola ďalšia vrchárska "trojka" na Alto de Ceal. Sedmička vpredu mala vtedy 2-minútový náskok pred pelotónom. V posledných 15 km na začiatku stúpania na Alto de Ceal zostal na čele už len osamotený Kanaďan Woods, lebo pelotón s favoritmi výrazne zvýšili tempo. Jeho únik mal už len krátke trvanie a 12 km pred cieľom bol celý "balík" pokope.

Potom zaútočil Španiel Lluís Mas (Caja Rural - Seguros RGA), ale tiež to vzdal po pár kilometroch. To isté platilo o jeho krajanovi Jesúsovi Herradovi (Cofidis), na méte 4 km do cieľa sa hneď za ním objavil Kolumbijčan Nairo Quintana (Movistar), spolu s ním boli vpredu ďalší favoriti na triumf v etape vrátane Petra Sagana. Potom prišiel útok Francúza Tonyho Gallopina (AG2R La Mondiale) a ten už bol rozhodujúci. V stúpavých pasážach záverečných metrov Gallopin získal približne 150 m náskok a ten dotiahol až do víťazného konca. Šprint favoritov za ním vyhral Peter Sagan pred Alejandrom Valverdem.

Vuelta s Espaňa 7. etapa: Puerto Lumbreras - Pozo Alcón, 185,7 km): 1. Tony Gallopin (Fr.) AG2R La Mondiale 4:18:20 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +5 s, 3. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar, 4. Eduard Prades Euskadi - Basque Country Murias, 5. Omar Fraile (obaja Šp.) Astana, 6. Rigoberto Urán (Kol.) EF Education First - Drapac P/B Cannondale - všetci 5 s. Poradie po 7. etape: 1. Rudy Molard (Fr.) Groupama-FDJ 26:44:40 h, 2. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar +47 s, 3. Emanuel Buchmann (Nem.) Bora-Hansgrohe +48, 4. Simon Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +51, 5. Tony Gallopin (Fr.) +59, 6. Michal Kwiatkowski (Poľ.) +1:06,...103. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +42:29 min. Bodovacia súťaž: 1. Alejandro Valverde (Šp.) 51 bodov, 2. Michal Kwiatkowski (Poľ.) 45, 3. Peter Sagan (SR) 43.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !