Video: Skvelý Peter Sagan sa po ôsmy raz stal víťazom bodovacej súťaže na pretekoch Okolo Švajčiarska

GOMS 23. júna (WebNoviny.sk) - Kolumbijčan Egan Bernal z tímu Ineos sa stal víťazom 83. ročníka cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska.

Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) má na dosah triumf v bodovacej súťaži, čo sa mu na tomto prestížnom etapovom podujatí môže podariť rekordný ôsmy raz. Zatiaľ sa však neobjavil v oficiálnych výsledkoch záverečnej etapy.

Kráľovská etapa pre Carthyho

Posledná deviata etapa, ktorá ponúkla tri mimoriadne náročné vrchárske prémie špeciálnej kategórie a celkovo 3063 nastúpaných metrov, sa stala korisťou Brita Hugha Carthyho. Dvadsaťštyriročný rodák z Prestonu vďaka tomu ovládol aj vrchársku súťaž.

Pretekár tímu EF Education First unikol prakticky ihneď po štarte nedeľňajšej kráľovskej etapy so štartom aj cieľom v Gomse (101,5 km) a svoje snaženie doviedol do víťazného konca.

Sagan prišiel do cieľa na 69. mieste s mankom vyše 18 minút, ale to mu stačilo na obhájenie čierneho drese ako víťaza bodovacej súťaže o 5 bodov pred Talianom Eliom Vivianim. V celkovej klasifikácii pretekov 29-ročný žilinský rodák obsadil 76. miesto (+55:25 min), pričom tri dni nosil na sebe aj žltý dres lídra.

Aaaand the winner of the queenstage is: Hugh Carthy @EFprocycling pic.twitter.com/eWv7DQhmnd &mdash Tour de Suisse (@tds) 23. júna 2019

Carthy bol prvý na vrcholoch všetkých troch kategorizovaných stúpaní dňa vrátane posledného na Furkapasse /2429 m/ 26 km pred cieľom. Pred skupinou prenasledovateľov mal vtedy náskok 2:50 min, čo bolo už takmer isté etapové víťazstvo.

To sa napokon aj zrodilo, v cieli mal náskok 1:02 min pred Austrálčanom Rohanom Dennisom (Bahrain-Merida) a Bernalom. Ten si vďaka tomu bez problémov udržal žltý dres prvého muža pretekov. Pred Dennisom mal v celkovom účtovaní náskok 19 sekúnd. Tretia priečka celkovo patrí Rakúšanovi Patrickovi Konradovi (Bora-Hansgrohe), ktorý zaostal o 3:04 min.

"Som veľmi, veľmi šťastný. Toto sú jedny z najväčších pretekov a celkovým triumfom som získal veľa sebavedomia do ďalších podujatí. Nechcem teraz hovoriť o tom, že budem favorit na víťazstvo na Tour de France. Ani do Švajčiarska som neprišiel v pozícii lídra, ale pádom Gerainta Thomasa sa všetko zmenilo. Takže počkám si na rozhodnutie našich športových riaditeľov, formu však cítim," uviedol Egan Bernal v prvom televíznom interview.

Preteky ovládol Bernal

Bernal sa po tretí raz v kariére stal víťazom etapového podujatia v prestížnej sérii WorldTour. Iba 22-ročný rodák z Bogoty vlani ovládol preteky Okolo Kalifornie a v tomto roku triumfoval aj na podujatí Paríž-Nice.

Tieto úspechy z mladého Juhoameričana robia jedného z hlavných favoritov pred letným vrcholom sezóny - Tour de France. Navyše, keď na "Starej dáme" budú chýbať druhý, tretí a štvrtý muž celkového poradia z minulého roka Tom Dumoulin, Christopher Froome a Primož Roglič.

Historický zápis pre Sagana

Peter Sagan tento rok na Tour de Suisse dosiahol jedno víťazstvo a celkovo vybojoval štyri pódiové umiestnenia /1-2-1/. Trojnásobný majster sveta zvýšil počet etapových triumfov na švajčiarskych cestách na sedemnásť, čo je historicky suverénne rekordný zápis.

V súčte všetkých pódiových umiestnení sa dostal na číslo 31 (17-8-6) a v rýchlych koncovkách etáp bol o čosi lepší ako on iba Talian Elia Viviani z tímu Deceuninck - Quick Step.





Olympijský víťaz na dráhe v omniu z Ria de Janeiro 2016 vyhral dve etapy a v ďalšej bol na druhom mieste. Šprintérske súboje Sagan verzus Viviani by mali pokračovať aj na júlovom vrchole sezóny "etapákov" Tour de France.

Okolo Švajčiarska nedeľa: 9. etapa (Goms - Goms, 101,5 km): 1. Hugh Carthy (V. Brit.) EF Education First 3:01:49 h, 2. Rohan Dennis (Aus.) Bahrain-Merida +1:02 min, 3. Egan Bernal (Kol.) Team Ineos) +1:02 min, 4. Mathias Fränk (Švaj.) AG2R La Mondiale +1:52, 5. Simon Špilak (Slovin.) Kaťuša-Alpecin +1:52, 6. Carlos Betancur (Kol.) Movistar +2:15.

Konečné poradie po 9. etape /žltý dres/: 1. Egan Bernal (Kol.) Ineos 27:43:10 h, 2. Rohan Dennis (Aus.) Bahrain-Merida +19 s, 3. Patrick Konrad (Rak.) Bora-Hansgrohe +3:04 min, 4. Tiesj Benoot (Bel.) Lotto-Soudal +3:12, 5. Jan Hirt (ČR) Astana +3:13, 6. Simon Špilak (Slovin.) Kaťuša-Alpecin +3:48

Konečné poradie v bodovacej súťaži /čierny dres/: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 37 bodov, 2. Elia Viviani (Tal.) Deceuninck–Quick-Step 32, 3. Rohan Dennis (Aus.) Bahrain-Merida 28, 4. Egan Bernal (Kol.) Ineos 27, 5. Matteo Trentin (Tal.) Mitchelton-Scott 22, 6. Hugh Carthy (V. Brit.) EF Education First

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !