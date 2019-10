Video: Škriniar bol po súboji s Juventusom veľmi sklamaný, ale snažil sa už dívať dopredu

7.10.2019 (Webnoviny.sk) - Hráči talianskeho futbalového klubu Inter Miláno utrpeli v nedeľňajšom domácom dueli 7. kola Serie A 2019/2020 proti Juventusu Turín premiérovú prehru v aktuálnom ročníku.

Po stopercentnom zásahu v úvodných šiestich kolách vyšli v súboji s majstrovskou "starou dámou" naprázdno, protivníkovi po výsledku 1:2 prepustili líderskú pozíciu v tabuľke.

Dve prehry Interu s rovnakým skóre

V stredu podľahli 1:2 aj v Lige majstrov na Camp Nou katalánskemu veľkoklubu FC Barcelona.

"Proti Juventusu, aj predtým v Barcelone, sme hrali dobre, ale nie dosť dobre. V oboch stretnutiach sme vedeli podržať loptu a vytvárali si šance, tie sme však nepremenili," uviedol pre klubový web slovenský stopér domácich Milan Škriniar.

Góly strieľali Argentínčania

V dueli na San Sire sa do streleckej listiny zapísali výlučne argentínski útočníci. Na zásah hosťujúceho Paula Dybalu zo 4. minúty zakrátko odpovedal premenenou penaltou Lautaro Martínez. Víťazstvo Juventusu zariadil v 80. minúte Gonzalo Higuaín.

"Vedeli sme, že Juventus má silné mužstvo. Musíme ďalej pracovať a zlepšovať sa v mnohých oblastiach. V obrane v okolí pokutového územia musíme hrať agresívnejšie a útočníkov súpera tesnejšie brániť," doplnil obranca slovenskej reprezentácie.

Dvadsaťštyriročný rodák zo Žiaru nad Hronom bol po stretnutí so šampiónom Serie A veľmi sklamaný, ale snažil sa už dívať dopredu.

"Ideme ďalej, do konca súťaže zostáva ešte mnoho zápasov. Prehrali sme a neteší nás to. Máme dobrú mentalitu, aj keď v niektorých fázach duelu, keď sme potrebovali vysoko napádať a byť kompaktnejší, sa možno trochu vytratila. V tomto aspekte sa ešte musíme zlepšiť, ale podarí sa nám to," odhodlane skonštatoval Milan Škriniar.





