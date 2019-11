28.7.2019 (Webnoviny.sk) - Potrebujete preobliecť perinu, ale nemáte toľko energie sa do toho pustiť? S týmto trikom to už bude pre vás hračka. Nemusíte zdvíhať veľké periny, stačí ich takto „zgúľať“ a vyrovnať a je to. Ľahko sa to hovorí, preto je potrebné si pozrieť postup na videu.

Už sa nemusíte viac trápiť s ťažkou perinou. Tento šikovný trik vám s tým pomôže a odteraz bude táto domáca práca pre vás hračkou. Tento nápad ocenia najmä chyžné, ktoré majú tejto práce zrejme už vyše hlavy, takže je fajn, že niekto prišiel na to, ako si túto neľahkú prácu trošku uľahčiť. Čo na to poviete? Vyskúšate to najbližšie aj vy?

Video: Šikovný trik, vďaka ktorému hravo navlečiete periny

