Video: Sergio Higuita vyhral 18.etapu Vuelty, biely dres si úspešne prinavrátil López

12.9.2019 (Webnoviny.sk) - Víťazom štvrtkovej 18. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa 2019 sa stal Kolumbijčan Sergio Higuita z tímu EF Education First. Iba 22-ročný cyklista dosiahol svoje prvé profesionálne víťazstvo, navyše pri svojom debute na podujatí Grand Tour.

Rodák z mesta Medellín bol členom početného úniku a sám úspešne zaútočil pred záverečným stúpaním Puerto de Cotos, ktoré meralo takmer štrnásť kilometrov.

Úspešný deň kolumbijskej cyklistiky potvrdil výborným výkonom Miguel Ángel López. Jeden z najaktívnejších mužov etapy obsadil napokon piate miesto a získal biely dres pre lídra celkovej klasifikácie do 25 rokov.

Roglič si udržal červený dres lídra

Štvrtková etapa merala 177,5 km a cyklistov čakali hneď štyri stúpania prvej kategórie. Približne 60 km pred koncom zvýšilo tempo kazašské zoskupenie Astana, ale Slovinec Primož Roglič situáciu kontroloval a bez väčších problémov si udržal červený dres pre lídra pretekov.

V záverečnom špurte skupiny, ktorá zaostala za víťazným Higuitom iba o pätnásť sekúnd, bol dokonca rýchlejší než Alejandro Valverde a získal bonifikačné sekundy. Naopak, prvé problémy mal jeho krajan Tadej Pogačar, ktorý stratil kontakt na poslednom stúpaní a biely dres prenechal Lópezovi.

Sergio Higuita si víťazstvom splnil veľký sen

Spomenutá aktivita Astany výrazne znižovala šance pretekárov z úniku, ale napokon mal najlepší deň Sergio Higuita.

"Od štartu som sa cítil dobre a veril som, že by to dnes mohlo vyjsť. Pre mňa to bola dobrá etapa, takýto horský profil mi veľmi sedí. Podarilo sa mi dostať do úniku, čo bol môj cieľ. Pred posledným stúpaním som skúsil vyraziť sám, na vrchole som mal dobrý náskok a vysoké tempo som udržal až do cieľa. Bol som veľmi motivovaný, pretože som chcel získať toto víťazstvo pre náš tím. Som rád, že som si splnil veľký sen," vyjadril sa v televíznom rozhovore Sergio Higuita.

V celkovom poradí nastalo niekoľko zmien. Na druhom mieste je opäť úradujúci majster sveta Alejandro Valverde, ktorý sa dostal cez svojho tímového kolegu Naira Quintanu. Už len 46 sekúnd je vzdialený od pódia Miguel Ángel López a v súboji o biely dres má náskok 32 sekúnd pred Tadejom Pogačarom.

V piatok sa ďalšie zmeny v bitke o červený dres neočakávajú, pretože na programe je 165 kilometrov dlhá, rovinatá etapa, v ktorej by mali zabojovať o víťazstvo šprintéri.