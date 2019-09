Video: Serena Wiliamsová uštedrila Sevastovovej kanára a jednoznačne postúpila do finále US Open

NEW YORK 7. septembra (WebNoviny.sk) - Američanka Serena Williamsová sa predstaví v súboji o ženskú singlovú trofej na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Vo štvrtkových semifinálových stretnutiach nedala šancu semifinálovej debutantke na turnajoch "veľkej štvorky" Lotyške Anastasiji Sevastovovej, ktorú zdolala za niečo vyše hodinu 6:3, 6:0.

Tretia najstaršia finalistka

Sevastovová síce viedla v úvode prvého dejstva 2:0, no skúsenej S. Williamsovej patrilo 11 zo zvyšných 12 odohraných hier. Obe súperky odohrali premiérové vzájomné stretnutie. Šesťnásobná miestna víťazka Serena Williamsová sa vo veku 36 rokov a 349 dní stala treťou najstaršou finalistkou ženskej dvojhry v tzv. Open Ere.

Ak zvíťazí aj vo finále, stane sa najstaršou grandslamovou šampiónkou a prekoná svoj vlastný rekord, ktorý stanovila pri triumfe na Australian Open 2017. Tridsaťšesťročná Serena vlani v New Yorku pre materské povinnosti neštartovala, vo finále sa zatiaľ naposledy na domácom grandslame predstavila v roku 2014.

Chýba jej už len jeden titul

Víťaznú trofej dvíhala vo Flushing Meadows nad hlavu v rokoch 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 a 2014. Iba jej krajanka Chris Evertová dosiahla rovnaký počet triumfov v NY v tzv. otvorenej ére. Serene chýba iba jeden titul, aby vyrovnala inú legendu, Austrálčanku Margaret Courtovú, v rekordnom počte singlových triumfov na grandslamoch (24).



"Úprimne je to naozaj neskutočné. Takto pred rokom som po pôrode v nemocnici doslova bojovala o život. Každý deň, keď vstúpim na tento kurt, som vďačná, že mám možnosť hrať tenis. Nezáleží, čo sa stalo v semifinále, finále, alebo inom zápase. Ja mám pocit, že som už vyhrala," uviedla Serena po postupe do svojho 31. grandslamového finále vo dvojhre a dodala:



"Toto je pre mňa stále začiatok môjho návratu. Nemôžete hrať svoj najlepší tenis len zopár mesiacov po návrate. Mám pocit, že sa ešte môžem zlepšovať."

US Open - semifinále dvojhry žien Serena Williamsová (USA-17) - Anastasija Sevastovová (Lot.-19) 6:3, 6:0





