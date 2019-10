Video: Sekera dvakrát vystrelil a rozdal štyri „hity“, ale jeho Dallas sa z vítazstva netešil

19.10.2019 (Webnoviny.sk) - V šiestich piatkových zápasoch NHL sa predstavili dvaja slovenskí hokejisti, body do tabuľky produktivity nepridali. Tomáš Jurčo bol pri siedmom víťazstve Edmontonu z ôsmich zápasov v tejto sezóne. Edmonon zdolal Detroit 2:1 a s bilanciou 7 víťazstiev - 1 prehra je na čele Západnej konferencie NHL. Jurčo odohral iba 8:38 min, raz vystrelil a pripísal si aj mínusový bod. Góly víťazov strelili James Neal a Ethan Bear, Leon Draisaitl pridal asistenciu a naďalej platí, že bodoval v každom zápase v tejto sezóne. Syn trénera HC Košice má 6 gólov a 10 asistencií a je tretí najproduktívnejší hráč súťaže. Ďalší útočník Oilers James Neal je s 9 gólmi lídrom medzi strelcami.

Tučniakom chýbajú štyria útočníci

Opakom úspešnosti Edmontonu je zatiaľ Dallas. Prehra Stars číslo 8 z deviatich zápasov sa zrodila v Pittsburghu (2:4). Nič na tom nezmenil ani slovenský obranca Andrej Sekera so štatistickým výkazom 22:45 min, 2 strely, 4 "hity", 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod.

Dvomi gólmi sa na piatom víťazstve Pittsburghu v sérii podieľal kanadský obranca Kris Letang, švédsky útočník Patric Hörnqvist strelil víťazný gól a pridal aj dve asistencie.

Stále platí, že v drese Penguins chýbajú štyria zranení útočníci - Jevgenij Malkin, Alex Galchenyuk, Nick Bjugstad a Bryan Rust. Napriek tomu Pittsburgh je druhý vo Východnej konferencii o bod za lídrom Buffalom, Dallasu patrí na Západe predposledná 14. priečka.

"Snažíme sa vytvoriť hernú identitu a darí sa nám. Každý z hráčov, ktorí sa vrátia po zranení, sa zapojí a bude hrať rovnako," uviedol ofenzívny obranca Kris Letang na webe NHL.

"Herná vášeň sa nedá naordinovať. Môžete sa pokúsiť o motivačnú taktiku a vyskúšať všetko, ale musí to prísť zvnútra tímu. Ak sa puk nachádza medzi mnou a druhým hráčom, musím sa mu zahryznúť do nohy, aby som ho získal. To je správny postoj," uviedol tréner Dallasu Jim Montgomery.

Pánik je na listine zranených

Washington zdolal New York Rangers 5:2 bez Slovákov v zostave. Útočník Richard Pánik je na listine zranených hráčov a z AHL povolaný obranca Martin Fehérváry zostal medzi zdravými náhradníkmi.

Útočník T.J. Oshie sa na triumfe nad Rangers podieľal dvoma gólmi, americký obranca John Carlson pridal tri asistencie, český obranca Michal Kempný bodoval vo svojom sezónnom debute za Capitals. Predtým osem zápasov vynechal pre zranenie stehenného svalu. Carlson má už 17 bodov a je lídrom súťaže v počte prihrávok na góly (14).

"Veľmi sme sa chceli zlepšiť v domácich zápasoch a konečne to prišlo. Dosiahli sme veľké víťazstvo a to z rôznych dôvodov. Dnešok si musíme zapamätať, aby sme ďalej napredovali," uviedol tréner Washingtonu Todd Reirden pre nhl.com.

Výsledkové sumáre NHL

piatok:

Edmonton - Detroit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

*Tomáš Jurčo (Edmonton) odohral 8:38 min, 1 strela, 1 mínusový bod

Pittsburgh - Dallas 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

*Andrej Sekera (Dallas) odohral 22:45 min, 2 strely, 4 "hity", 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod

Florida - Colorado 4:5 po predĺž. (3:1, 1:3, 0:0 - 0:1)

Washington - New York Rangers 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Chicago - Columbus 3:2 po predĺž. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Anaheim - Carolina 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)





