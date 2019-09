Video: Sekera asistoval pri triumfe Edmontonu v zápase NHL, Pánik a Černák rozdali po tri „hity“

EDMONTON 22. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Andrej Sekera pomohol jednou asistenciou k triumfu domáceho Edmontonu nad Columbusom 4:1 vo štvrtkovom stretnutí NHL. Rodák z Bojníc asistoval pri záverečnom góle svojho tímu v 57. min, keď sa počas presilovej hry presadil Ryan Nugent-Hopkins.

Sekera si pripísal "plusku"

Pre Sekeru to bol tretí bod v aktuálnej sezóne zámorskej profiligy, počas ktorej odohral dosiaľ 16 zápasov, na premiérový gól stále čaká. Tridsaťdvaročný obranca absolvoval proti Columbusu viac ako 18 minút a štatistiky si rozšíril aj o jeden plusový bod, tri strely na bránku a 2 "hity".

"Bol to vyrovnaný zápas, stál proti nám kvalitný tím. V žiadnom prípade sme nehrali optimálne, najmä v úvode, ale nenechali sme sa zlomiť a myslím si, že napokon to nebolo až také zlé," povedal nemecký útočník Oilers Leon Draisaitl podľa nhl.com.

"Boli sme trpezliví, aj keď vstup do duelu nám nevyšiel podľa našich predstáv. Postupne sme sa do toho dostali a začali sme hrať našu hru. V tretej tretine už chlapci hrali výborne a robili presne to, čo som od nich chcel," dodal tréner Ken Hitchcock.

Kučerov získal 120. bod v tejto sezóne

Vo štvrtkovej dvanásťzápasovej nádielke zasiahlo do duelov NHL aj ďalších päť Slovákov. Z víťazstiev sa tešili Erik Černák (Tampa Bay), Zdeno Chára (Boston) a Tomáš Tatar (Montreal). Neuspela Ottawa s Christiánom Jarošom, ani Arizona s Richardom Pánikom.

Suverénny líder súťaže Tampa Bay zdolal domácu Carolinu 6:3. Obranca Černák odohral vyše 21 a pol minúty, pripísal si jednu "plusku", prezentoval sa 2 strelami na bránku, 3 "bodyčekmi" a sám zablokoval 1 strelecký pokus súpera.





Jeho spoluhráč Nikita Kučerov v 20. min asistoval pri góle Tylera Johnsona a získal už 120. bod v tejto sezóne. Dvadsaťpäťročnému krídelníkovi sa to podarilo ako prvému hokejistovi v NHL od sezóny 2006/2007.

Až štyri góly strelila Tampa Bay v tretej tretine, počas ktorej ani raz neinkasovala. "Chlapci hrali veľmi usilovne, veľa korčuľovali a utvorili si nejaké šance, ktoré aj dokázali premeniť. V záverečnej dvadsaťminútovke to bolo z našej strany jednoducho lepšie," povedal center Lightning Brayden Point.

Yandle prekonal klubový rekord bekov

Richard Pánik bol na ľade necelých 16 min, no nezabránil nezdaru Arizony na ľade Floridy 2:4. Rodák z Martina ohrozil súperovho brankára dvoma strelami, rozdal 3 "bodyčeky" a zablokoval 1 strelu domáceho družstva.





Najviac sa darilo prvému útoku Panthers - Aleksander Barkov strelil dva góly, tri asistencie si pripísal Jonathan Huberdeau, o jednu menej Jevgenij Dadonov. Už 58. bod v tejto sezóne dosiahol obranca Floridy Keith Yandle a prekonal klubový rekord bekov, ktorý doposiaľ patril niekdajšiemu reprezentantovi SR Róbertovi Švehlovi.

Sumáre NHL

štvrtok:

Carolina - Tampa Bay 3:6 (2:2, 1:0, 0:4)

Góly: 10. Niederreiter (Aho), 12. D. Hamilton (Svečnikov, J. Staal), 27. J. Staal (T. Teräväinen, Pesce) - 4. Stamkos (Hedman, B. Point), 20. T. Johnson (McDonagh, Kučerov), 44. Cirelli (Stamkos, Hedman), 51. Callahan (Hedman, J. T. Miller), 57. B. Point (Stamkos, J. T. Miller), 59. McDonagh

Erik Černák (Tampa Bay) 21:31 min, +1, 2 strely na bránku, 3 "hity", zablokoval 1 strelu súpera

Florida - Arizona 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Góly: 20. Barkov (Huberdeau, Dadonov), 31. Hoffman (Huberdeau, Yandle), 46. Weegar (Huberdeau, Dadonov), 60. Barkov (Vatrano) - 8. Grabner (Richardson), 58. Richardson

Richard Pánik (Arizona) 15:51 min, 2 strely na bránku, 3 "hity", 1 "bodyček"

New Jersey - Boston 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Góly: 35. Stafford (Zacha) - 19. Bergeron (Pastrňák, Marchand), 33. Pastrňák (Marchand, Bergeron), 41. Heinen (Kuraly), 59. Bergeron (Marchand, Krejčí), 60. Backes (Acciari)

Zdeno Chára (Boston) 19:56 min, +2, 3 strely na bránku, 1 "hit", zablokoval 1 strelu súpera

Montreal - New York Islanders 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Góly: 20. Armia (Weal, Drouin), 22. S. Weber, 26. Drouin (Armia, Kotkaniemi), 29. Weal (Jordie Benn, N. Thompson)

Tomáš Tatar (Montreal) 13:27 min, 1 strela na bránku, zablokoval 1 strelu súpera

Nashville - Pittsburgh 1:2 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 57. Ellis - 26. Rust (Letang), rozhod. sam. nájazd: Crosby

St. Louis - Detroit 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Góly: 12. Sundqvist (Del Zotto, Perron), 24. Barbašev (Steen, Dunn), 29. Barbašev (Steen), 51. Maroon (Thomas, Bortuzzo), 60. Barbašev (Sanford, Steen) - 3. Vanek (Hirose, Nielsen), 49. Vanek (Bowey)

Dallas - Colorado 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Góly: 55. Seguin (J. Klingberg, Heiskanen) - 38. E. Johnson (Girard, C. Wilson), 46. Barrie (Girard), 60. Söderberg

Chicago - Philadelphia 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Góly: 11. E. Gustafsson (Forsling, J. Toews) - 16. Knight (Justin Bailey, Gudas), 50. J. Van Riemsdyk (Couturier, J. Voráček), 59. Couturier (Giroux, Lindblom)

Calgary - Ottawa 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Góly: 9. Giordano, 12. Hathaway (Mangiapane, D. Ryan), 29. Mangiapane (D. Ryan, Hathaway), 52. Backlund (Frolík, M. Tkachuk), 59. M. Tkachuk (Frolík, R. Andersson) - 5. DeMelo (Duclair, Gibbons)

Christián Jaroš (Ottawa) 16:02 min

Edmonton - Columbus 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Góly: 34. Brodziak (Gambardella), 41. Kassian (McDavid, Draisaitl), 55. McDavid (Draisaitl, Nurse), 57. Nugent-Hopkins (Draisaitl, SEKERA) - 32. D. Savard (Nutivaara, Dzingel)

Andrej Sekera (Edmonton) 18:07 min, 0+1, +1, 3 strely na bránku, 2 "hity"

Vegas - Winnipeg 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Góly: 2. W. Karlsson (Holden, Merrill), 9. R. Smith (Paul Stastny), 26. Nosek (Paul Stastny, Holden), 38. R. Smith (W. Karlsson, Marchessault), 39. W. Karlsson

Los Angeles - San Jose 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Góly: 6. D. Brown (Walker, A. Kempe), 50. Roy (Iafallo, Kopitar), 52. Kopitar (Iafallo, D. Brown), 59. Carter - 18. Goodrow (Vlasic, Donskoi), 24. Hertl (Burns)

