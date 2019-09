Video: Seattle má tretí titul vo WNBA, pri všetkých bola legenda Sue Birdová

FAIRFAX 13. septembra (WebNoviny.sk) - Basketbalistky Seattle Storm sa po tretí raz v histórii stali víťazkami zámorskej WNBA. V treťom zápase finále play-off hráčky zo Seattlu zvítazili nad súperkami z tímu Washington Mystics na ich palubovke vo Fairfaxe presvedčivo 98:82 a sériu ovládli hladko 3:0.

Seattle potiahla Stewartová

Najvýznamnejší podiel na rozhodujúcom víťazstve Seattlu mala Breanna Stewartová, ktorá nastrieľala 30 bodov a pridala 8 doskokov.





Iba o bod menej mala na konte pivotka Natasha Howardová, ktorá sa zaskvela aj 14 doskočenými loptami. "Stewie bola fantastická. Právom sa stala MVP celej súťaže aj finálovej série. Boh ma požehnal tým, že ju môžem trénovať. Budem za to naveky vďačný," rozplýval sa tréner Dan Hughes nad výkonom Stewartovej.

Birdová nastrieľala 10 bodov

Rovnako ako v predchádzajúcich víťazných rokoch 2004 a 2010, aj tentoraz bola súčasťou víťazného tímu 37-ročná už takmer legendárna rozohrávačka Sue Birdová. V poslednom finále nastrieľala 10 bodov a pridala aj 10 asistencií.

"Každé víťazstvo je niečím výnimočné, ale tento titul je pre mňa mimoriadne potešujúci. Vopred som netušila, či ešte dokážem hrať na takejto úrovni. Prebudovali sme tím a so Stewie a Jewell sme sa rýchlo odrazili k dobrým výsledkom. To sa dopredu nedá predpovedať, že to príde tak skoro, ale v našom prípade to vyšlo," uviedla Sue Birdová, štvornásobná olympijská víťazka a trojnásobná majsterka sveta s tímom USA.

Washington obsadil v základnej časti druhé miesto a v play-off začal od štvrťfinále, najprv si poradil s Los Angeles a v konferenčnom finále po päťzápasovej bitke s prvým tímom na Východe Atlantou. Seattle mal cestu do finále jednoduchšiu. Ako víťaz Západnej konferencie mu stačilo zdolať Phoenix, aj táto konfrontácia priniesla rozuzlenie až po piatich dueloch.

Finále WNBA - III. zápas Washington - Seattle 82:98 (16:20, 14:27, 23:22, 29:29) * konečný výsledok série 0:3 Najviac bodov: Delleová Donneová 23, Toliverová 22 - Stewartová 30, Howardová 29 (14 doskokov), Clarková 15, Birdová 10 (10 asistencií)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !