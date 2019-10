Video: Šarapovová na Australian Open dohnala Dartovú k slzám, po „kanároch“ ju nešetrila ani slovne

MELBOURNE 14. januára (WebNoviny.sk) - Ruská tenistka Maria Šarapovová sa ako víchor prehnala prvým kolom Australian Open. Víťazka ženskej dvojhry v Melbourne spred 11 rokov Šarapovová uštedrila britskej kvalifikantke Harriet Dartovej dvoch "kanárov" a v závere ju dohnala k slzám.

Šarapovová "vybavila" postup za 63 minút

Zápas trval iba 63 minút a 31-ročná víťazka prestrieľala o deväť rokov mladšiu súperku vo "winneroch" 20-6. Šarapovová využila 6 z 11 brejkových príležitostí, kým Dartová svoj jediný pokus premárnila.

Šarapovová sa z 15 účastí v hlavnej singlovej súťaži v Melbourne iba dvakrát porúčala hneď po 1. kole. V roku 2008 prestížny turnaj pod páliacim austrálskym slnkom vyhrala a v rokoch 2007, 2012 a 2015 bola ešte trikrát vo finále. Po triumfe nad debutantkou v hlavnej súťaži na južnej pologuli Dartovou priznala, že súperke nedarovala ani "fiftín".

"Keď nastúpite na prvé kolo na grandslamovom turnaji, nie je čas na empatiu. Ospravedlňujem sa za tieto slová, ale tak to je. Napriek tomu, že moja súperka nemala svoj deň, bojovala som a snažila sa odviesť čo najlepší výkon. Baví ma súťaženie, milujem akúkoľvek výzvu," vravela držiteľka kariérneho "grandslamu" Šarapovová, cituje ju aj oficiálny portál Australian Open.

Dartová sa snažila o čo najlepší výkon

Dartová sa nepriamo priznala, že Šarapovová bola kedysi jej idolom. V roku 2004 mala 7 rokov, keď 17-ročná Ruska šokujúco triumfovala na Wimbledone. "Obdivovala som jej prejav na kurte a celkovo spôsob, akým sa prezentovala," povedala britským novinárom.

Momentálne po hernej konfrontácii so Šarapovovou a tvrdom výprasku zažila pocity iného typy. "Snažila som sa o čo najlepší výkon, ale to bolo asi tak všetko. Ona to pálila na mňa veľmi rýchlo, nič mi nedarovala a celkovo to bolo veľmi ťažké. Som však vďačná aj za túto skúsenosť. Verím, že prídu aj ďalšie na tejto najväčšej tenisovej scéne," skonštatovala Dartová, 131. hráčka rebríčka WTA, podľa webu BBC.





