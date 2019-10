Video: San Jose zničilo Philadelphiu, v Dallase padlo 11 gólov a v NHL aj triumfy Jets a Flames

Sharks využili prvé dve presilové hry v tejto sezóne. V úvodných troch vystúpeniach hrali v početnej výhode desaťkrát, no neskórovali ani raz. "Vôbec to nevyzeralo zle. V úvodných zápasoch sa nám nedarilo využívať šance, takže som rád, že sme to prelomili," zhodnotil podľa nhl.com tréner San Jose Peter DeBoer.