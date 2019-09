Video: Šampionát bude podľa Drobu skúškou pre Bratislavu, Fasel označil Slovensko za hokejovú krajinu

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) - Slovensko je hokejová krajina so skvelými fanúšikmi. Vyhlásil to prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel.

Slovensko je pripravené

S rozhodnutím Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) zaradiť na blížiacich sa majstrovstvách sveta reprezentáciu SR do skupiny v Košiciach nemá problém a dodal, že Slovensko je na organizáciu svetového šampionátu dobre pripravené.

"Som veľmi šťastný, že sa majstrovstvá sveta opäť uskutočnia na Slovensku. Myslím si, že to bude veľmi podobné ako v roku 2011. Najzásadnejší rozdiel je rozhodnutie SZĽH umiestniť Slovensko do skupiny v Košiciach. V Bratislave sa predstavia napríklad Česi či Rusi, takže aj v hlavnom meste budú skvelé zápasy. Slovensko je hokejová krajina, sú tu skvelí fanúšikovia. Veľmi ma teší podpora zo strany mesta Bratislava i mesta Košice. Verím, že budeme svedkami krásnych majstrovstiev sveta," uviedol Fasel počas pondelňajšej návštevy metropoly Slovenska.

S kontrolou zo strany IIHF je spokojný aj prezident SZĽH Martin Kohút. "Som šťastný, že vrcholní predstavitelia IIHF zavítali na Slovensko. Absolvovali viacero stretnutí a vyjadrili veľkú spokojnosť s tým, v akom stave sú prípravy šampionátu. Nie je jednoduché zorganizovať podujatie, na ktoré, verím, že príde v oboch mestách približne 600-tisíc ľudí. Dúfam, že šampionát prebehne tak, aby mali všetci návštevníci Bratislavy z rôznych krajín sveta dobrý pocit," zaželal si prvý muž slovenského hokeja.

Vallo je amatérsky hokejista

Možnosť organizovať svetový šampionát v Bratislave vnímajú vrcholní predstavitelia mesta ako výbornú možnosť zviditeľniť sa a urobiť si vo svete dobrú reklamu.





"Je to pre nás česť. Na túto udalosť sa spolu s Bratislavčanmi veľmi teším. Som amatérsky hokejista, takže mám k tomu špeciálny vzťah. Je to skvelá príležitosť ukázať svetovej hokejovej verejnosti naše mesto. Prajem si veľký úspech nášho tímu. Ako reprezentant hostiteľského mesta si však najviac prajem, aby zápasy na ľade i tie medzi fanúšikmi na tribúnach prebiehali v duchu fair-play, pretože to je tá najvyššia hodnota, ktorú šport predstavuje. Verím, že Bratislavčania už tradične prejavia pohostinnosť, srdečnosť a pravé športové emócie," vyhlásil primátor Bratislavy Matúš Vallo.





"Takisto sa veľmi teším, že MS budú v Bratislave. Diskutovali sme na tému pôsobenia domácej reprezentácie a zhodli sme sa, že z hľadiska vnútroštátneho mieru a kohézie je dobré, že slovenský tím nastúpi v Košiciach. Do Bratislavy aj tak príde veľa atraktívnych družstiev a bude to skúška pre mesto ako také," doplnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

