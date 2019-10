Video: Salah po gólových suchotách predviedol ukážkové sólo, Liverpool si prebral vedenie v tabuľke

SOUTHAMPTON 6. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Liverpool zvládli piatkový duel 33. kola anglickej najvyššej súťaže, keď uspeli na pôde Southamptonu 3:1 a dostali sa na čelo Premier League. V neúplnej tabuľke majú dvojbodový náskok pred Manchestrom City, ktorý má však jeden zápas k dobru.

V piatok patril úvod stretnutia domácim hráčom, keď sa už v 9. min presadil Shane Long. Do prestávky stihol za hostí vyrovnať v 36. min Naby Keita. Hráči z mesta Beatles sa dočkali obratu až v záverečnej desaťminútovke duelu.

My hráme svoj vlastný futbal

V 80. min predviedol egyptský reprezentant Mohamed Salah, prečo patrí medzi najlepších hráčov Premier League. Ešte na vlastnej polovici ihriska si prevzal loptu a po ukážkovom sóle poslal hostí do vedenia 2:1.

Dvadsaťšesťročný Salah skóroval prvýkrát v deviatich zápasoch a ukončil tak svoje najdlhšie strelecké suchoty v drese "The Reds". Poistku pre hostí pridal v 86. min anglický reprezentant Jordan Henderson.

"Náš výkon nepatril medzi najlepšie, ale je to aj o bojovnosti. Ľudia chcú, aby sme hrali ako Manchester City. To však nie je možné. My hráme svoj vlastný futbal," uviedol tréner FC LIverpool Jürgen Klopp a dodal: "Máme 82 bodov. V tejto náročnej lige je to už teraz neskutočný výsledok. Som na svojich hráčov neskutočne hrdý."

Kormidelník finalistu uplynulej sezóny Ligy majstrov pochválil aj Hendersonov výkon po jeho príchode na trávnik. "Priniesol so sebou agresivitu, verbálnu agresivitu. Po tom ako prišiel na ihrisko, sme išli správnym smerom," dodal Klopp.

Čakajú na zakopnutie ManCity

FC Liverpool musí stále čakať na minimálne jedno zakopnutie Manchestru City, ak chce pomýšľať na zisk titulu, prvého od roku 1990. Do konca sezóny budú ešte Liverpoolčania čeliť FC Chelsea, Citizens čakajú súboje s Tottenhamom Hotspur a Manchestrom United.

Southamptonu patrí v priebežnej tabuľke 16. priečka s 5-bodovým náskokom pred Cardiffom, ktorý na 18. priečke okupuje zostávajúcu zostupovú pozíciu. Už dlhšie je známe, že v budúcej sezóne sa v Premier League nepredstavia Fulham a Huddersfield.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !