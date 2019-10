Video: Sagan vydal autobiografiu, na jeho zaujímavé príbehy čakali fanúšikovia aj dve hodiny

LONDÝN 4. októbra (WebNoviny.sk) - Po mesiacoch trpezlivého čakania som šťastný, že Môj svet je na svete!

Anglické vydanie si môžete kúpiť v obchodoch po celej Veľkej Británii alebo si ho objednať touto cestou. Takto promoval Peter Sagan na twitterovej prezentácii štvrtkový krst jeho autobiografie "My World."

Teší sa na vydanie v slovenčine

Trojnásobný majster sveta pokrstil svoju knihu v predajni najväčšieho britského predajcu kníh Waterstones na Tottenham Court Road v londýnskom West Ende. Slávnostná chvíľa však nebola dostupná pre všetkých fanúšikov Petra Sagana.

Prednostné právo mali tí, čo si zaplatili 20 libier, ale zároveň mali nárok na podpísanú kópiu knihy s fotografiou s fenoménom svetovej cyklistiky. Spoluautorom textu knihy je John Deering, dlhoročný novinár. "Pokúsil sa zachovať Saganove typické úsečné vyhlásenia a jadrný humor, ktoré robia jeho rozhovory s novinármi nezabudnuteľnými. Zároveň sa snažil využiť svoj rozprávačský talent, aby kniha upútala celým svojím príbehom," napísal cyklistický web road.cc.





Peter Sagan sa neskôr na twitteri poďakoval všetkým, ktorí sa osobne dostavili na uvedenie jeho knihy v Londýne. "Ďakujem tým stovkám ľudí vo Waterstones, ktorí si sem prišli po Môj svet. Viacerí z vás čakali takmer dve hodiny a veľmi si to vážim. Verím, že si budete užívať čítanie knihy." Vo videochate pre The Guardian Sagan okrem iného napísal: "Teším sa aj na vydanie knihy v slovenčine."

Príbehy z výnimočnej kariéry

Dvadsaťosemročný Sagan rozoberá v "Mojom svete" viaceré príbehy svojej výnimočnej kariéry, ktorá zrejme ešte zďaleka nie je na konci. Jeden z najbizarnejších je ten z tohtoročných pretekov Paríž-Roubaix. Najťažšiu monumentálnu klasiku s príznačným názvom Peklo severu Sagan vyhral prvýkrát v kariére, ale veľa nechýbalo, aby sa tak nestalo. Počas jazdy úniku na sektoroch s kockami sa mu pokazili riadidlá a on si ich nakoniec sám dotiahol kľúčom, ktorý mu poskytol jeho športový riaditeľ z tímu Bora-Hansgrohe Ján Valach.





Kým však dofrčalo sprievodné auto, Sagan sa obával, že sa pre neho skončia preteky predčasne, a tak sa v panike začal dotýkať zadného kolesa svojho kolegu z úniku Jelleho Wallaysa z tímu Lotto-Soudal. Urobil to až päťkrát. Wallays ho za to nazval idiotom a počastoval aj inými nadávkami... "Prepáč, som len trochu unavený," snažil sa mu to vysvetliť Sagan krčiac plecami. Až tri dni po pretekoch sa Wallays od svojho tímového kolegu Marcela Sieberga dozvedel, aký mal Sagan problém.









