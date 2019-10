Video: Sagan v prvej etape Tour de France 2019 vyhral rýchlostnú prémiu a vyrovnal rekord Zabela

6.7.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) bol v úvodnej etape Tour de France 2019 pár centimetrov od víťazstva a žltého dresu lídra pretekov. V samom závere prišlo k veľkému boju o triumf a tesným víťazom sa po preštudovaní cieľovej fotografie napokon stal Mike Teunissen tímu Jumbo-Visma.

"Tak ako vždy, prvá etapa na Tour de France bola veľmi hektická. Vpredu sa zo začiatku vytvoril únik štyroch jazdcov a naši chalani sa snažili udržať to pod kontrolou. V kritickom bode niekoľko kilometrov pred špurtérskou prémiou, keď sme vstúpili na dlažobnú sekciu, Bora-Hansgrohe vzala všetko do vlastných rúk, rozdelili sme pelotón a dostihli sme únik. To mi dalo možnosť vziať tam plných 20 bodov. Potom sme držali tvrdé tempo v posledných kilometroch, ktoré boli veľmi nervózne a sprevádzané niekoľkými pádmi. Pred špurtom som bol v dobrej pozícii a rovnako dobre som sa aj cítil. Bol to však trochu nezvyčajný špurt, pretože 300 metrov od cieľa všetci výrazne spomalili. Ja som sa vtedy snažil zrýchliť a dal som do toho všetko, ale nakoniec som prehral len o pár centimetrov. Je to ale bežná súčasť pretekov a špurtov. Môžete vyhrať alebo prehrať len s veľmi malým rozdielom. Tour de France práve začala, máme pred sebou tri dlhé týždne a budeme bojovať v každej etape," uviedol Peter Sagan pre svoju oficiálnu fanúšikovskú stránku na facebooku.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Prvá etapa Tour de France 2019 (fotografie)

Trojnásobný majster sveta z rokov 2015, 2016 a 2017 Sagan dosiahol 43. pódiové umiestnenie (11-22-10) na "Starej dáme" a v počte druhých miest sa vyrovnal rekordnému zápisu Nemca Erika Zabela, s ktorým drží rekord v počte získaných zelených tričiek pre víťaza bodovacej súťaže.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !