Video: Sagan v 4. etape Tirrano-Adriatico chýbal medzi najlepšími, vyhral Lucenko aj napriek dvom pádom

FOSSOMBRONE 16. marca (WebNoviny.sk) - Kazach Alexej Lucenko z tímu Astana sa stal víťazom 4. etapy na 54. ročníku cyklistických pretekov Tirreno-Adriatico, ktoré sú súčasťou kalendára WorldTour.

Slovák Peter Sagan medzi najlepšími chýbal, približne 40 km pred cieľom sa prestal objavovať v pelotóne a zrejme výraznejšie zaostal.

Never give up! Lutsenko wins the sprint after crashing twice in the last 15 km. Monster ride! One of the most dramatic finales I've seen. #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/EYEUSGExWI