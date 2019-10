Video: Sagan už nie je lídrom bodovacej sútaže na Tour Down Under, štvrtú etapu vyhral Impey

CAMPBELLTOWN 18. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) skončil na 29. mieste v 4. etape pretekov Tour Down Under v Južnej Austrálii, ktoré sú prvým podujatím prestížneho seriálu WorldTour. Etapa mala štart v Unley a po 129,2 km vyvrcholia v Campbelltowne.

Sagan už nie je lídrom bodovacej sútaže

Sagan prišiel do cieľa v tretej skupinke s odstupom 32 sekúnd za víťazným Juhoafričanom Darylom Impeyom (Mitchelton-Scott). Slovenský cyklista sa v celkovej klasifikácii zosunul z druhého na 20. miesto a prišiel aj o líderskú pozíciu v bodovacej súťaži.

O 12 bodov ho predstihol Novozélanďan Patrick Bevin (CCC Team). Na aktuálnom 21. ročníku Tour Down Under bol predtým Sagan v etapách ôsmy, tretí a prvý. Preteky v Južnej Austrálii berie líder tímu Bora-Hangrohe najmä ako prípravu pred dlhou a náročnou sezónou.

Nebol to deň tímu Bora-Hansgrohe

Víťazom 4. etapy TDU sa v špurte 20-člennej skupiny pretekárov stal už spomenutý Daryl Impey pred Patrickom Bevinom a Španielom Luisom Leónom Sánchezom (Astana). Najlepší jazdci pre celkové poradie sa vzdialili zvyšku pelotónu na kopci Corkscrew Road, ktorí cyklisti prekonávali 8 km pred cieľom.

Dva a pol kilometra dlhé stúpanie s priemerom 9% a tiež s 20-percentným maximom dalo poriadne zabrať aj jazdcom tímu Bora-Hansgrohe.

Hoci Peter Sagan evidentne nemal úlohu zapojiť sa do boja o víťazstvo v etape, nemecký tím chcel mať vpredu niekoho zo svojich jazdcov, ale napokon nemal. Najlepším z Bora-Hansgrohe bol v cieli Rakúšan Gregor Mühlberger na 25. mieste s odstupom 21 sekúnd za čelnou skupinou.





"Nebol to náš deň. Jay McCarthy sa trápil v stúpaní, Gregor Mühlberger sa snažil dostať do prvej skupiny, ale nakoniec to nestihol. Nedosiahli sme želaný výsledok. Zajtra sa pokúsime vybojovať úspešný šprint pre Petra Sagana," uviedol športový riaditeľ Bora-Hangrohe Patxi Vila na tímovom webe.

Lídrom pretekov je Bevin

Na čele celkového priebežného poradia zostal Bevin. Aktuálne má náskok 7 sekúnd pred Impeyom a 11 sekúnd pred Sánchezom. Sagan na 20. priečke zaostáva o 39 sekúnd.





Preteky Tour Down Under vyvrcholia počas víkendu záverečnými dvoma etapami. Nedeľňajší záver so stúpaním na značkový kopec podujatia Willunga Hill definitívne rozhodne o celkovom víťazovi a držiteľoch všetkých cenných dresov.









"Vedeli sme, že to bude náročné, ale nakoniec je z toho fantastické víťazstvo. Moji kolegovia vložili do mňa dôveru. Najviac roboty pre mňa odviedol na začiatku Luke Durbridge, ostatní sa pridali neskôr a Lucas Hamilton to v závere zvládol ako pravý profesionál. Toto víťazstvo venujem kamarátovi, ktorý nás opustil v januári. Do záverečných metrov som šiel s mysľou na neho. Je to pre mňa výnimočné víťazstvo," uviedol Daryl Impey aj na špecializovanom portáli Cycling News.

Výsledky - Tour Down Under 2019 4. etapa (Unley - Campbelltown, 129,2 km): 1. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott 3:03:27 h, 2. Patrick Bevin (N. Zél.) CCC Team, 3. Luis León Sánchez (Šp.) Astana, 4. Ruben Guerreiro (Portug.) Kaťuša-Alpecin, 5. Ruben Fernández (Šp.) Movistar, 6. George Bennett (N. Zél.) Jumbo-Visma - všetci rovnaký čas ako víťaz, ... 29. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +32 s

Poradie po 4. etape: 1. Patrick Bevin (N. Zél.) CCC Team 13:23:30 h, 2. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott +7 s, 3. Luis León Sánchez (Šp.) Astana +11, 4. Chris Hamilton (Aus.) Team Sunweb +21, 5. Ryan Gibbons (JAR) Dimension Data +21, 6. Jan Polanc (Slovin.) UAE Team Emirates +21,... 20. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +39

Bodovacia súťaž: 1. Patrick Bevin (N. Zél.) CCC Team 48 bodov, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 36 bodov, 3. Luis León Sánchez (Šp.) Astana 35

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

