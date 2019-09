Video: Sagan skončil vo ôsmej etape opäť na druhom mieste, víťazom sa stal Valverde

ALMADÉN 1. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na druhom mieste v sobotňajšej 8. etape na pretekoch Grand Tour Vuelta a Espaňa. Dvadsaťosemročný líder tímu Bora-Hansgrohe nestačil v hromadnom dojazde v meste Almadén len na domáceho veterána Alejandra Valverdeho z Movistaru.

