Video: Sagan prirovnal 13. etapu Tour de France ku kúsku zlata a ďakoval kolegom za podporu

VALENCE 20. júla (WebNoviny.sk) - Slovenský jazdec v tíme Bora-Hansgrohe zvíťazil v 13. etape Tour de France, keď v záverečnom špurte predbehol druhého Alexandra Kristoffa (UAE Team Emirates) a tretieho Arnauda Démara (Groupama-FDJ).

Na svoje konto si pripísal ďalšie body, vďaka ktorým zostáva lídrom bodovacej súťaže a pokiaľ z Tour de France neodstúpi, tak sa stane víťazom zeleného dresu. V reakcii však poďakoval najmä svojim kolegom za podporu.

"Dnešná etapa bola pre nás ako kúsok zlata. Bola rovinatá a väčšina ľudí sa snažila oddýchnuť si po náročných kopcoch. Som spokojný s mojim výkonom a ďakujem tímovým kolegom za výbornú podporu. Bol som trochu vzadu, ale dokázal som sa prepracovať dopredu, zavesil som sa na zadné koleso Alexandra Kristoffa a predbehol som ho. Bude dôležité, aby som zelený dres priviezol do Paríža," povedal Sagan v televíznom rozhovore.

It would take a cataclysm to strip @petosagan of his green jersey: all good today!

Il faudrait un cataclysme pour que @petosagan perde son maillot vert : aucun probl?me pour aujourd'hui ! #TDF2018 pic.twitter.com/LrmUfhK8Lt