Video: Sagan medzi najlepšími chýbal, 13. etapu Vuelty vyhral Rodríguez

LA CAMPERONA 7. septembra (WebNoviny.sk) - Španiel Óscar Rodríguez z prokontinentálneho tímu Euskadi-Murias sa stal nečakaným víťazom piatkovej 13. etapy na pretekoch Grand Tour Vuelta a Espaňa.

Náročná etapa s dĺžkou 174,8 km viedla z Candás na vrchol kopca prvej kategórie La Camperona, pričom cieľové stúpanie do výšky 1600 m malo dĺžku 8,3 km a priemerný sklon 7,5 %.

