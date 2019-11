Video: Rusnák na „sladko“ strelil gól v MLS a patrí medzi najlepších hráčov Realu Salt Lake

4.8.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák gólom pomohol k víťazstvu Realu Salt Lake nad New Yorkom City 3:1 v sobotňajšom stretnutí americkej MLS. Rusnák v 75. min parádnou strelou pravačkou z vyše 20 m poslal svoj tím do vedenia 2:1 a napokon to bol aj víťazný gól.

Rusnákova raketa

V podaní 25-ročného ofenzívneho stredopoliara to bol zároveň ôsmy presný zásah v aktuálnej sezóne, tímu Real Salt Lake patrí v tabuľke Západnej konferencie MLS 6. miesto a smeruje do osemfinále play-off.

"Mal som priestor na streľbu a myslím si, že som trafil loptu ´sladko´. Akonáhle som vystrelil, videl som pohyb ako lopta letí do zadnej časti siete. Beriem každý gól, ak tým pomôžem mužstvu k víťazstvu," uviedol Albert Rusnák na oficiálnom portáli svojho tímu rsl.com.

Američania dali videu s jeho gólom titulok "Rusnákova raketa". "Potrebovali sme doma zabodovať naplno. Predtým v Dallase sme podali excelentný výkon, ale nestrelili sme góly. Teraz sme odohrali veľmi dobrý zápas a zdolali jeden z najlepších tímov z druhej konferencie. Víťazstvo sme si zaslúžili. Pomôže nám to zdvihnúť sebavedomie do ďalších zápasov." zhodnotil Albert Rusnák na tlačovej konferencii po zápase. Zároveň porovnal hru svojho mužstva v oboch polčasoch.

Tri rozhodujúce góly

"V tom prvom sme začali lajdácky, nebol to kolektívny výkon. V prestávke sme si však povedali, že musíme nájsť cestu k trom bodom a som rád, že sa nám to aj podarilo."

Rusnák štatisticky patrí medzi najlepších hráčov svojho tímu v tejto sezóne MLS. Gólom proti NYC sa dostal na úroveň najlepšieho strelca Sama Johnsona (obaja po 8).

Košický rodák má konte aj tri rozhodujúce góly a štyri asistencie na góly, v tejto štatistike mu patrí 3. priečka v tímovom hodnotení. Celkovo má v tejto sezóne aj 19 streleckých pokusov na bránku, iba o 5 menej ako najusilovnejší strelec Jefferson Savarino.

