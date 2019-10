Video: Ruskí reprezentanti Kokorin a Mamajev napadli ministerského úradníka, útočili na čínsky pôvod

MOSKVA 9. októbra (WebNoviny.sk) - Ruskí futbaloví reprezentanti Alexander Kokorin a Pavel Mamajev v pondelok ráno v jednej z moskovských kaviarni zaútočili na vedúceho odboru automobilového a železničného inžinierstva ministerstva priemyslu a obchodu Denisa Paka.

Podľa personálu bola dvojica hráčov spolu so svojimi priateľmi príliš hlučná a štátny úradník ich upozornil. Futbalisti na to reagovali verbálnymi útokmi zameranými na Pakov čínsky pôvod.

Udierali ho do tváre

Následne doňho hádzali stoličky a muža udierali päsťami do tváre. Kamaráti ruských futbalistov sa snažili situáciu vyriešiť tým, že chceli od zamestnancov kaviarne odkúpiť záznam, ktorý zachytáva Kokorina s Mamajevom pri incidente s Pakom. Video napokon smerovalo do rúk orgánov činných v trestnom konaní a médiám. Informoval o tom web Crimerussia.com.

"Prvýkrát čelíme situácii, keď sa začalo vyšetrovanie trestného činu voči hráčovi, ktorý je súčasťou nášho klubu. To, čo sme videli, na videu je nepríjemné a neospravedlniteľné. Hráčovi uložíme maximálnu možnú sankciu a neumožníme mu trénovať s prvým tímom. Zároveň skúmame to, ako s ním prerušiť zmluvu. Bohužiaľ, kontrakty sú navrhnuté tak, aby čo najviac chránili hráčov," píše sa na webe FK Krasnodar, ktorý je zamestnávateľom 30-ročného stredopoliara Mamajeva. Skúsený rodák z Moskvy absolvoval v národnom tíme 15 zápasov.

Kokorin hráva s Makom

O tri roky mladší útočník Kokorin momentálne hráva v Zenite Petrohrad, kde pôsobí aj Slovák Róbert Mak. Najcennejší dres si obliekol už v 48 dueloch a strelil 12 gólov. "To, čo sa stalo v Moskve, vyvolalo v našom klube veľké znechutenie a rozhorčenie. Myslíme si, že nie je teraz podstatné hovoriť o treste pre hráča. Ten príde, ale manažment Zenitu aj jeho fanúšikovia teraz pociťujú sklamanie, keďže sa jeden z najtalentovanejších futbalistov krajiny správal takto nechutne. Teraz čakáme na právne posúdenie príslušnými orgánmi, no čisto z ľudského hľadiska je to hanebný incident," vyjadril sa v oficiálnom stanovisku petrohradský tím.





Pak musel vyhľadať po útoku ruských futbalistov lekárske ošetrenie a údajne prišiel o jeden zub. Pre Kokorina a Mamajeva to nie je prvý prešľap. Predvlani po vypadnutí národného tímu z európskeho šampionátu vo Francúzsku sa zúčastnili na párty v Monaku, kde mali minúť 250-tisíc eur na šampanské a alkoholické nápoje pre hostí v nočnom klube.





