Video: Ronaldo s Juventusom skončili v štvrťfinále Ligy majstrov, Ajax vyradil ďalšieho favorita

BARCELONA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Do semifinále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 postúpilo holandské družstvo Ajax Amsterdam.

Mierne prekvapivo bude v semifinále absentovať taliansky Juventus, ktorý si z ihriska Ajaxu priniesol remízu 1:1, v Turíne však rabovali Holanďania.

Liga majstrov 2018/2019

štvrťfinále - odveta

Juventus Turín (Tal.) - Ajax Amsterdam (Hol.) 1:2 (1:1) - prvý zápas 1:1, do semifinále postúpil Ajax Amsterdam

Góly: 28. C. Ronaldo - 34. D. Van de Beek, 67. De Ligt, ŽK: 69. Can, 90.+ C. Ronaldu (obaja Juventus), rozhodoval: Clément Turpin (Fr.)

Zostavy:

Juventus Turín: Szczesny - De Sciglio (64. Cancelo), Bonucci, Rugani, A. Sandro - Can, Pjanič, Matuidi - Bernardeschi (80. Bentancur), Dybala (46. Kean), C. Ronaldo

Ajax Amsterdam: Onana - Veltman, De Ligt, D. Blind, Mazraoui (11. Sinkgraven, 82. Magallan) - Schöne, F. De Jong - Ziyech (88. Huntelaar), D. Van de Beek, Neres - Tadič