Video: Ronaldo piatykrát víťazom Globe Soccer Awards, ocenili aj jeho „nožničky“ do siete Realu

DUBAJ 4. januára (WebNoviny.sk) - Cristiano Ronaldo získal ocenenie pre najlepšieho futbalistu roka 2018 v rámci štvrtkového vyhlasovania výsledkov bilančnej ankety Globe Soccer Awards v Dubaji. Tridsaťtriročný Portugalčan obhájil svoje prvenstvo z predošlých dvoch edícií, triumfoval aj v rokoch 2011 a 2014.

Čoskoro už 34-ročný CR7 (nar. 5. februára 1985, pozn.) zároveň získal aj cenu za najkrajší gól uplynulého kalendárneho roka.

"Nožničkami" sa presadil v stretnutí medzi Realom Madrid a Juventusom Turín v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov 2017/2018 ešte v čase, keď hájil farby "bieleho baletu".

Madridčania vtedy vyhrali v Turíne 3:0 a napokon dokráčali k zisku 13. trofeje európskeho klubového šampióna. "Niet lepšieho spôsobu, ako naštartovať nový rok. Ďakujem za uznanie, ktorého som sa dočkal," napísal po prevzatí ocenení C. Ronaldo na instagrame.

Medzi klubmi triumfovalo Atlético Madrid

Najlepším klubom za rok 2018 sa stal tím zo španielskej La Ligy Atlético Madrid, ktorý dosiahol celkové víťazstvo v Európskej lige 2017/2018 aj v úvode tejto sezóny aj v kontinentálnom superpohári. Za najlepšieho trénera bol zvolený Didier Deschamps - rodné Francúzsko priviedol k triumfu na MS 2018 v Rusku.

"Som hrdý na to, že som získal túto trofej. Rád by som sa poďakoval mojím hráčom, pretože bez nich by žiadny tréner nič nedokázal," vyhlásil Deschamps, ktorý v ankete odsunul za seba Diega Simeoneho, Jürgena Kloppa, Massimiliana Allegriho a Zinedina Zidana.

Najlepším športovým agentom Mendes

Cenu pre najlepšieho športového agenta si prevzal Portugalčan Jorge Mendes, v ktorého portfóliu je aj tréner José Mourinho či ocenená hviezda Juventusu Turín C. Ronaldo. Majster talianskej Serie A má medzi ocenenými aj najlepšieho športového riaditeľa Fabia Paraticiho.

Ocenenie za hráčsku kariéru si prevzali Brazílčan Ronaldo Luis Nazário de Lima či stále aktívny Francúz Blaise Matuidi.

Medzi trénermi sa vyznamenania dočkala bohatá kariéra talianskeho odborníka Fabia Capella. Špeciálne kariérne ocenenie získal Chorvát Zvonimir Boban, ktorý v súčasnosti pôsobí v štruktúrach Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Zoznam ocenených zverejnil portál globesoccer.com.

Globe Soccer Awards 2018 prehľad víťazov Najlepší hráč: Cristiano Ronaldo (Portug. / Real Madrid/Juventus Turín) Najlepší tréner: Didier Deschamps (Fr. / reprezentácia Francúzska) Najlepší klub: Atlético Madrid (Šp.) Najlepší agent: Jorge Mendes (Portug.) Najlepší športový riaditeľ: Fabio Paratici (Tal. / Juventus Turín) Ocenenie za hráčsku kariéru: Ronaldo Luis Nazário de Lima (Braz.) a Blaise Matuidi (Fr.) Špeciálne kariérne ocenenie: Zvonimir Boban (Chor.) Ocenenie za trénerskú kariéru: Fabio Capello (Tal.) Najkrajší gól roka: Cristiano Ronaldo (Portug. / v LM v drese Realu Madrid proti Juventusu Turín)

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !