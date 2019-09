Video: River Plate získal Pohár osloboditeľov, Boca Juniors v odvete padla v predĺžení

MADRID 10. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti River Plate štvrtýkrát v histórii ovládli juhoamerický Pohár osloboditeľov (Copa Libertadores, pozn.).

Tím z Buenos Aires triumfoval v nedeľňajšej odvete "doma", na Štadióne Santiaga Bernabéua v Madride nad ďalším argentínskym zástupcom, tímom Boca Juniors 3:1 po predĺžení. Úvodný vzájomný duel sa skončil remízou 2:2.

Rozhodnutie o presunutí zápasu

River Plate nadviazal na prvenstvá z rokov 1986, 1996 a 2015. Ziskom trofeje v juhoamerickej obdobe Ligy majstrov si zabezpečil účasť na blížiacich sa majstrovstvách sveta klubov v Spojených arabských emirátoch (12.-22. decembra).

"River Plate bol v priebehu tohto dvojzápasu lepším tímom. Hrali sme proti najťažšiemu možnému súperovi. Vedeli sme, ako ho prekonať. V oboch finálových zápasoch sme boli lepší," poznamenal asistent suspendovaného trénera River Plate Marcela Gallarda Matías Biscay.

Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) rozhodla o presunutí zápasu na neutrálnu pôdu po tom, ako fanúšikovia River Plate v sobotu 24. novembra zaútočili kameňmi a kusmi dreva na autobus mužstva Boca Juniors počas cesty na Štadión Monumental, kde sa mal hrať odvetný duel. Pri incidente sa zranilo niekoľko futbalistov tímu Boca Juniors.

Víťazný gól strelil Quintero

"Modro-zlatí" sa v španielskej metropole ujali vedenia krátko pred prestávkou v 44. min, keď Darío Benedetto vyťažil z ukážkového vysunutia od Nahitana Nándeza.

Po zmene strán sa však postupne prejavila väčšia kvalita hráčov River Plate. V 68. min bol na konci peknej kombinácie na jeden dotyk Lucas Pratto -1:1. V predĺžení "naklonil misky váh" na stranu River Plate delovkou spoza šestnástky Kolumbijčan Juan Fernando Quintero a gólovú poistku pridal v 120. min do prázdnej bránky Gonzalo Martínez.

"Dnes večer som zaznamenal jeden z najlepších gólov mojej kariéry, takže som veľmi šťastný. Chcem si ho vychutnať spoločne s mojimi spoluhráčmi. Od zajtra však začneme premýšľať o MS klubov," vyhlásil podľa agentúry AP strelec víťazného gólu Quintero.

Brankár Andrada útočil so spoluhráčmi

Boca Juniors dohrávala duel s deviatimi hráčmi. Najprv v 92. min videl červenú kartu Wilmar Barrios a predĺženie nakoniec pre zranenie nedohral kapitán Fernando Gago - v minulosti hráč Realu Madrid.

Barrios bol v priebehu riadneho hracieho času jeden z najlepších hráčov "hostí", ale v úvode predĺženie hrubo fauloval Exequiela Palaciosa, následne mu úmyselne stúpil na nohu a uruguajský hlavný rozhodca Andrés Cunha ho vylúčil.

Približne v 115. min Boca zahájila tzv. power-play, keď brankár Esteban Andrada útočil spoločne so spoluhráčmi. Napokon to však na vyrovnanie nestačilo, aj keď strela Leonarda Jaru z úvodu 120. min sa obtrela o pravú žrď "svätyne" River Plate. "Bolí to, že sme nevyhrali Copa Libertadores. Chceli sme to dokázať pre našich fanúšikov, ktorí za nami prišli do Madridu z rôznych kútov sveta," smútil kouč zdolaného finalistu Guillermo Barros Schelotto.

Pohár osloboditeľov (finále - odveta)

hralo sa na Štadióne Santiaga Bernabéua v Madride

River Plate (Arg.) - Boca Juniors (Arg.) 3:1 po predĺžení (1:1, 0:1)

* prvý zápas: 2:2 - River Plate získal Pohár osloboditeľov

Góly: 68. Pratto, 109. Quintero, 120.+ G. Martínez - 44. Benedetto





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !