Video: Rekordný veterán Quagliarella vládne Serie A, zatienil aj hviezdneho Ronalda

JANOV 28. januára (WebNoviny.sk) - Tabuľka kanonierov najvyššej talianskej futbalovej súťaže Serie A má po neúplnom 21. kole prekvapujúceho lídra.

V doterajšom priebehu sezóny 2018/2019 nastrieľal najviac gólov veterán Fabio Quagliarella zo Sampdorie Janov, ktorý sa presadil už 16-krát.

Quagliarella vyrovnal rekord Batistutu

Čoskoro tridsaťšesťročný útočník (nar. 31. januára 1983) skóroval v jedenástich zápasoch po sebe, čím vyrovnal ligový rekord Gabriela Batistutu. Argentínskemu kanonierovi rekord patril 24 rokov, stanovil ho v drese Fiorentiny.

"Je to neuveriteľné a pre mňa veľmi emotívne. Nikdy som si nepredstavoval, že by sa mi niečo takéto podarilo. Iba pri počutí mena Batistuta mám zimomriavky. Čoskoro budem mať 36 rokov, takže som na seba hrdý. Všetko, čo som v minulosti obetoval futbalu, sa mi teraz vrátilo. Bez toho by to nešlo. Aj keď som strelil už viac gólov, po každom zápase som vedel, že už to nemusí pokračovať. No skóroval som stále ďalej," vyhlásil pre Sky Sport Italia rodák z Castellammare di Stabia.

Quagliarella dosiaľ naposledy rozhodol v sobotu o triumfe Sampdorie nad Udinese Calcio 4:0 dvoma zásahmi, oba dosiahol z pokutových kopov. Podľa vlastných slov, zásahy oslavoval iba polovične, s úcty k svojmu niekdajšiemu zamestnávateľovi.

Ronaldo a Zapata majú po 15 gólov

Účastník majstrovstiev sveta 2010 v Juhoafrickej republike v doterajšom priebehu sezóny zatienil aj hviezdneho Portugalčana Cristiana Ronalda či útočníka Atalanty Duvána Zapatu, ktorí doteraz strelili po 15 gólov.

Na štvrtom mieste hodnotenia strelcov Serie A je Poliak Krzysztof Piatek (13 gólov), ktorý v uplynulých dňoch prestúpil z FC Janov do AC Miláno.

"Myslím si, že Fabio vedel, že vyrovnanie rekordu visí vo vzduchu. Je to preňho mimoriadny úspech, málokomu sa to podarí. Vyrovnal rekord, teraz sa môže zamerať na to, aby sa udržal na čele poradia kanonierov. Nevidím dôvod, prečo by sa mu to nemohlo podariť," cituje portál football-italia.net trénera Sampdorie Marca Giampaola.

