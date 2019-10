Video: Real Madrid neskóroval v troch zápasoch po sebe, v Lige majstrov ho šokovalo moskovské CSKA

MOSKVA 3. októbra (WebNoviny.sk) - Futbalový Real Madrid prežíva najhoršie strelecké obdobie za takmer 12 rokov. Jeho hráči neskórovali v troch po sebe idúcich zápasoch rovnako ako v januári 2007 pod vedením Fabia Capella.

Aktuálnu čiernu sériu s Julenom Lopeteguim na lavičke začali "Los Blancos" , zvýraznili ju a nečakane pokračovali aj v utorkovom súboji Ligy majstrov na trávniku CSKA Moskva.

Modrič nehovorí o kríze

"Biely balet" v moskovských Lužnikách prehral 0:1 neukázal výkon hodný obhajcu trofeje. Už po 65 sekundách skóroval Chorvát Nikola Vlašič a potom nasledovalo 26 streleckých pokusov hostí, no všetky minuli cieľ.

Trio Casemiro, Karim Benzema a Mariano mierilo iba do konštrukcie bránky, brankár Igor Akinfejev sa však veľmi nezapotil. Iba štyri pokusy hostí totiž smerovali do priestoru bránky. Také množstvo striel bez streleného gólu predviedli hráči Realu v Lige majstrov naposledy predtým začiatkom súťažného ročníka 2003/2004.

"Toto nie je kríza, ale náš výkon sme si predstavovali inak. Nedá sa robiť nič iné, len sa vrátiť na víťaznú cestu. CSKA Moskva sa ukázal ako veľmi dobre organizovaný tím s kvalitnými hráčmi. Oni svoju šancu využili, my nie," skonštatoval Luka Modrič, čerstvo zvolený za .

Realu chýbalo viacero zranených hráčov

"Mali sme množstvo dobrých príležitostí, ale aj smolu, pretože lopte sa nechcelo do bránky CSKA. Odrazíme sa od tejto prehry. Musíme len naďalej pokračovať v tom, čo robíme," poznamenal útočník Mariano Díaz.

"Potrebujeme si vytvárať šance a držať sa toho. Dnes sme skoro inkasovali a potom sme nedokázali skórovať. Musíme to čo najskôr zmeniť. Pred troma týždňami sme podali brilantný výkon proti Rímu (3:0), dnes to bolo iné. Futbal občas býva aj taký," skonštatoval Julen Lopetegui na webe Európskej futbalovej únie (UEFA).

Päťdesiatdvaročný kouč "bieleho baletu" nemohol v Moskve počítať so zranenými Marcelom, Iscom, aj Sergiom Ramosom, krátko pred prestávkou musel nútene stiahnuť z hry aj pravého beka Daniho Carvajala.

Hrdinom brat výškarky Vlašičovej

Jediný gól strelil ofenzívny stredopoliar CSKA Vlašič. Iba 20-ročný hráč už po pár sekundách od úvodného hvizdu sa dobre zorientoval v šestnástke hostí a presne namieril k pravej žrdi po predchádzajúcej chybe jedného z hráčov Realu.

Nikola je mladší brat svetoznámej chorvátskej výškarky Blanky Vlašičovej a po svojom presnom zásahu neskrýval radosť: "Bol to pravdepodobne najväčší zápas mojej kariéry. Neľutuje teraz Everton, že ma sem poslal na hosťovanie? Nevošiel som sa do zostavy, preto som v Moskve a som šťastný, že môžem hrať takéto veľké zápasy. Na vlastnej koži sme sa presvedčili, že Real Madrid je najlepšie mužstvo na svete. Verili sme však, že ho môžeme zdolať a zaslúžene sa nám to podarilo."

"Armejci" ukázali, že nad Realom Madrid dokážu zvíťaziť nielen v basketbalovej Eurolige. "Ako je možné, že prakticky nanovo poskladané mužstvo dokázalo zdolať európskeho futbalového šampióna? Musíte byť usilovní, veriť vo svoje schopnosti, využívať šance a mať podporu fanúšikov, tak ako my v tomto zápase," skonštatoval kouč CSKA Viktor Gončarenko.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !