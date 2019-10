Video: Raonic nepustil Zverevovi ani set a postúpil do štvrťfinále Australian Open

MELBOURNE 21. januára (WebNoviny.sk) - Kanadský tenista Milos Raonic nasadený ako šestnásty zvíťazil 6:1, 6:1, 7:6 (5) nad turnajovou štvorkou Nemcom Alexandrom Zverevom v pondelňajšom stretnutí osemfinále dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny Australian Open v Melbourne (14. - 27. januára, tvrdý povrch, celková dotácia 62,5 miliónov AUD).

Tretí vzájomný zápas

Dvadsaťosemročný Raonic (17. v rebríčku ATP) a o sedem rokov mladší Zverev (4.) odohrali tretie vzájomné stretnutie. Kanadský tenista zvíťazil druhýkrát a nadviazal na triumf v rovnakej fáze turnaja vo Wimbledone 2017.

V úvodnej hre prvého setu prelomil Zverev súperovo podanie, Raonic však následne získal šesť hier za sebou a získal prvý set vo svoj prospech.

Aj v druhom sete pokračoval Kanaďan v dominantnom výkone a zvíťazil v ňom rovnako 6:1. V treťom dejstve nevyužil Raonic za stavu 5:4 na príjme dva mečbaly, no rozhodol až tajbrejk, v ktorom premenil Kanaďan celkovo štvrtý mečbal.

Zverev neprelomil smolu na grandslamoch

Víťaz ATP Finals 2018 Zverev znovu neprelomil smolu na turnajoch veľkej štvorky. Mladý Nemec napriek mnohým úspechom, vrátane troch titulov na turnajoch Masters 1000, ešte ani raz nepostúpil ďalej ako do štvrťfinále na grandslamovom turnaji.

Naopak, Raonic môže nadviazať na úspešné ťaženie z roku 2016, kedy sa v Melbourne prebojoval až do semifinále. "Dnes som hral fantasticky, mnoho vecí sa mi vyradilo viac ako dobre a na to som hrdý. Musel som diktovať tempo zápasu. Nechcel som to dovoliť súperovi, lebo vtedy je veľmi silný," uviedol Raonic po stretnutí.

