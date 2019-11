Video: Raonic „vypálil“ 25 es a zahral 59 „winnerov“, ale semifinále Australian Open si zahrá Pouille

MELBOURNE 23. januára (WebNoviny.sk) - Francúzsky tenista Lucas Pouille sa stal tretím semifinalistom dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (14. - 27. januára, tvrdý povrch, celková dotácia 62,5 miliónov AUD).

Turnajová dvadsaťosmička Pouille zdolala v stredajšom štvrťfinále nasadenú šestnástku Kanaďana Milosa Raonica po viac ako troch hodinách 7:6 (4), 6:3, 6:7 (2), 6:4.

Dvadsaťštyriročný Pouille sa v súboji o postup do finále stretne so svetovou a nasadenou jednotkou Novakom Djokovičom, ktorý vo štvrťfinále vyradil Japonca Keia Nišikoriho. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Španiel Rafael Nadal a Stefanos Tsitsipas z Grécka.

Štvrtý vzájomný zápas

Bývalá svetová trojka Raonic odohral s Pouillom štvrtý vzájomný zápas. V Melbourne na seba narazili aj pred dvomi rokmi. Francúz si aktuálne zapísal premiérový triumf nad kanadským obrom a vyšla mu odveta za prehru z úvodného kola Australian Open 2016.

Pouille v predchádzajúcich troch meraniach síl proti Raonicovi nezískal ani set, no v stredu mu patrili úvodné dva. Kanaďanovi nepomohlo ani 25 es a celkovo 59 víťazných úderov. Skvelý Francúz mal neuveriteľnú bilanciu "winnerov" a nevynútených chýb 62-24.

"Som veľmi šťastný, Vedel som, že to bude ťažký zápas. Darilo sa mi podržať si môj servis, zároveň som musel predviesť fantastický výkon na returne. Atmosféra na tomto štadióne je vždy neuveriteľná, preto moja vďaka patrí aj všetkým divákom. Nevyhral som žiadny zápas pred Mebourne a teraz som v semifinále. Tvrdo som pracoval aj po prehrách na Hopmanovom pohári a v Sydney. Bral som to krok za krokom a teraz som tu. Nechcel som myslieť na tlak a iba si ten zápas užiť. Určite je to jeden z najkrajších momentov v mojej kariére," povedal v prvom rozhovore po stretnutí Pouille.

Pouille si zahrá prvé semifinále grandslamu

Zverenec Amélie Mauresmovej Pouille sa prebojoval do premiérového grandslamového semifinále v kariére. S bývalou ženskou svetovou jednotkou Mauresmovou začal spolupracovať v decembri a prinieslo to ovocie hneď na prvom spoločnom grandslamovom turnaji.

"Ona je pre mňa tou správnou osobou. Vie toho veľa o tenise a je jedno, či vás trénuje žena alebo muž. Najmä musíte vedieť, čo robíte dobre aj zle, a to ona vie," povedal Pouille o svojej trénerke.

Doterajším maximom sympatického Francúza na turnajoch "veľkej štvorky" dosiaľ bola štvrťfinálová účasť v roku 2016 na Wimbledone a US Open. Dvadsaťosemročný Raonic si nezopakuje semifinále z Australian Open 2016. Zároveň predĺžil svoje čakanie na premiérový grandslamový titul, keďže jeho maximom zostáva finálová účasť z Wimbedonu 2016.

Australian Open - dvojhra mužov - štvrťfinále Lucas Pouille (Fr.-28) - Milos Raonic (Kan.-16) 7:6 (4), 6:3, 6:7 (2), 6:4 V prvom dejstve viedol Raonic 4:1, aj 5:2. Francúz dokázal vyrovnať na 5:5. Rozhodnúť musel nakoniec tajbrejk, v ktorom uspel Pouille. Na zisk druhého setu stačil francúzskemu tenistovi jediný brejk vo 4. hre, neskôr za stavu 5:3 na podaní premenil prvý setbal. V treťom sete nevyužil Pouille v 7. a 9. hre štyri brejkbaly a išlo sa znovu do tajbrejku. V skrátenej hre tentoraz dominoval Raonic a po výsledku 7:2 znížil na 1:2 na sety. O osude štvrtého setu rozhodla 10. hra, Raonic ponúkol pri svojom podaní súperovi tri mečbaly, Pouille na tretíkrát uspel a tešil sa z víťazstva.





