Video: Púť Muchovej na Wimbledone sa skončila vo štvrťfinále, Halepová narazí na Svitolinovú

Rumunka Simona Halepová sa druhýkrát prebojovala medzi kvarteto najlepších singlistiek vo Wimbledone, keď vo štvrťfinále pokorila za 89 minút Čang Šuaj z Číny 7:6 (4), 6:1.

Halepová má šancu na druhý grandslamový titul

Halepová prehrávala v úvodnom dejstve 0:3 i 1:4, ale set dospel do tajbrejku, v ktorom 7. hráčka svetového renkingu premenila prvý setbal víťazným forhendom. V ďalšom priebehu už 27-ročná Rumunka ovládla dianie na kurte, dvakrát brejkla súperku a išla do vedenia 5:1. Premenila druhý mečbal.

Víťazka Roland Garros 2018 Halepová má šancu druhý grandslamový titul v kariére, v All England Clube prenikla do semifinále prvýkrát po roku 2014. Najbližšie sa jej do cesty postaví Ukrajinka Elina Svitolinová, ktorá ukončila ťaženie českej senzácie turnaja Karolíny Muchovej, ktorú zdolala za 94 minút 7:5, 6:4.

Muchová s najlepším výsledkom v kariére

Lepšie začala debutantka v tejto fáze na grandslame Muchová, ktorá vyhrávala 4:1 i 5:2, ale svetová osmička otočila vývoj setu šnúrou piatich gemov. Aj v druhom dejstve mladá Češka brejka súperku a išla do vedenia 2:0, no Svitolinová opäť získala päť hier za sebou.

Vzápätí síce stratila vlastný servis a Muchová znížila aj na 4:5, ale 24-ročná Ukrajinka v desiatom geme využila za stavu 40:30 prvý mečbal a utvorila si grandslamové maximum. Doteraz bola štyrikrát vo štvrťfinále, ale teraz premiérovo prenikla do semifinále.

Rodáčka z Olomouca napriek vyradeniu odchádza z Londýna s najlepším výsledkom doterajšej kariéry.

Wimbledon - dvojhra žien - štvrťfinále

utorok

Simona Halepová (Rum.-7) - Čang Šuaj (Čína) 7:6 (4), 6:1

Elina Svitolinová (Ukr.-8) - Karolína Muchová (ČR) 7:5, 6:4

