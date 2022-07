Video: Princ Harry a vojvodkyňa Meghan oslavujú prvé výročie svadby, zverejnili nové fotografie

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu na službe Instagram zverejnili video pozostávajúce zo 14 snímok, ktoré dopĺňa skladba This Little Light Of Mine, ktorá odznela aj počas ich sobáša. Medzi spomínanými zábermi, ktorých autormi sú Chris Allerton či Danny Lawson, sú aj dosiaľ nezverejnené snímky.