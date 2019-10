Video: Prezident Trump neohlásene navštívil Irak, sprevádzali ho manželka a Bolton

BAGDAD 26. decembra (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump v stredu pricestoval na neohlásenú návštevu Iraku, ktorá je jeho vôbec prvou návštevou amerických vojakov v nepokojnom regióne.

Američania sa z Iraku nestiahnu

Šéf Bieleho domu pricestoval na leteckú základňu Al-Asad západne od Bagdadu po zotmení. Sprevádzali ho manželka Melania Trumpová a poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton. Trumpova návšteva Iraku trvala tri a pol hodiny.

Návšteva Iraku je tiež jeho prvou cestou na Blízky východ po tom, čo oznámil stiahnutie amerických vojsk zo Sýrie. Trump sa pre novinárov, ktorí cestovali s ním, vyjadril, že vojakov zo Sýrie chce mať doma, ale z Iraku jednotky naopak "vôbec neplánuje" stiahnuť.

Rozhodnutie stiahnuť vojakov zo Sýrie

Krajina podľa Trumpa môže v prípade potreby slúžiť ako základňa pre útoky na extrémistickú skupinu Islamský štát (IS), proti ktorej USA bojujú v Sýrii. Spojené štáty podľa Trumpa môžu na IS zaútočiť "tak rýchlo a silno", že militanti "nebudú vedieť, čo sa to dočerta stalo".

Svoje rozhodnutie stiahnuť vojakov zo Sýrie Trump v stredu odôvodnil úspechmi armády proti IS. Ako uviedol, americkou misiou v krajine bolo zbaviť IS jeho bášt, nie budovanie národa.Túto úlohu podľa neho môžu prevziať iné bohaté krajiny.

Americká prítomnosť v Sýrii podľa Trumpa nikdy nemala byť "neobmedzená" a Turecko súhlasilo, že zlikviduje pozostatky IS v krajine.

