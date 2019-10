Video: Premiérové minúty Kucku v drese víťaznej Parmy aj tesný úspech „vlkov“

V prvom sobotňajšom dueli zdolalo AS Rím na domácom ihrisku FC Turín 3:2. Rimania položili základ úspechu už v prvom polčase. Po štvrťhodine hry sa presadil Nicolo Zaniolo, na ktorého neskôr nadviazal premeneným pokutovým kopom Aleksandar Kolarov. Hosťom sa síce v druhom dejstve podarilo vyrovnať po presných zásahoch Tomasa Rincona a Cristiana Ansaldiho, no "vlkom" zabezpečil tri body do tabuľky v 73. min Stephan El Shaarawy.