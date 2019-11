Video: Predavača v stánku súdia za to, že pľul do pizze

DETROIT 20. októbra (WebNoviny.sk) - Mladého Američana, ktorý pracoval ako predavač v stánku s rýchlym občerstvením, súdia za to, že v nepozorovanej chvíli pľul zákazníkom do pizze. Potvrdzuje to video, ktoré bolo nedávno zverejnené na Instagrame, a na ktorom vidno, ako 21-ročný Jaylon Kerley púšťa svoje sliny do pizze pre zákazníka.

Kerley, ktorý pracoval ako stánkár na bejzbalovom štadióne v Detroite v americkom Michigane, sa k činu na súde priznal. Krátko po tom, ako sa jeho správanie prevalilo, ho vyhodili z roboty a musel absolvovať zdravotné testy, ktoré ukázali, že nemá žiadnu prenosnú chorobu. Rozsudok nad Kerleym vynesie detroitský súd 15. novembra.

