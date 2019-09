Video: Posledný Phoenix nečakane zdolal lídra NBA, Miami aj San Antonio tesne zvíťazili

SAN ANTONIO 5. marca (WebNoviny.sk) - Basketbalisti San Antonia zdolali hráčov Denveru 104:103 v pondelkovom zápase NBA. Domáci viedli nad druhým najlepším tímom na Západe už o 21 bodov, ale v záverečnej dve a pol minúte štvrtej štvrtiny nepridali ani bod a hostia sa sériou 9:0 dotiahli na rozdiel jedného bodu.

Hráči San Antonia vyhrali tretí zápas v sérii

Šestnásť sekúnd pred koncom však ich rozohrávač Jamal Murray minul trojkový pokus a do konca hostia ešte dvakrát netrafili cez obruč koša a mali aj jednu stratu. Streleckými lídrami víťazného tímu boli DeMar DeRozan s 24 a LaMarcus Aldridge s 22 bodmi.

"Snažili sme, ale bolo už trochu neskoro na dokončenie obratu," povedal Jamal Murray. Hráči San Antonia vyhrali tretí zápas v sérii a v tabuľke Západnej konferencie sú na 7. mieste.

"V závere sa to už preklápalo, ale nakoniec sme to zvládli, Bola to defenzíva, ktorá nám vyhrala tento zápas," skonštatoval rozohrávač Spurs Patty Mills.

Nečakané víťazstvo Phoenixu Suns

V súboji najslabšieho s najlepším tímom NBA sa zrodilo nečakané víťazstvo Phoenixu Suns nad Milwaukee Bucks 114:105. Hostia prehrali vôbec prvýkrát v tejto sezóne druhýkrát po sebe, nezachránil ich ani tradičný líder Jannis Antetokunmpo, autor 21 bodov a 13 doskokov.

V domácom družstve sa zaskvel Kelly Oubre s 27 bodmi a 13 doskokmi. Phoenix dosiahol iba štrnáste víťazstvo v sezóne, ale aj tak už nemá šancu na postup do play-off. Na druhej strane Milwaukee s bilanciou 48-16 má ako prvé istotu vyraďovacej časti.

Sumáre NBA pondelok: Brooklyn - Dallas 127:88 (31:21, 34:26, 34:26, 28:15) Najviac bodov: Carroll 22 (5 trojok), Kurucs 19 (5 trojok), LeVert 18 - D. Powell 20 (5 trojok), Dončič 16, Brunson 10 Miami - Atlanta 114:113 (32:31, 29:30, 24:24, 29:28) Najviac bodov: Wade 23, Richardson 19, Winslow 18 - V. Carter 21 (7 trojok), Bazemore 18, Dedmon a Trae Young po 14 San Antonio - Denver 104:103 (36:17, 22:31, 27:21, 19:34) Najviac bodov: DeRozan 24, Aldridge 22, Gay 14 - J. Murray 25 (6 trojok), Jokič 22 (10 doskokov), Beasley 15 Phoenix - Milwaukee 114:105 (20:31, 32:23, 24:28, 38:23) Najviac bodov: Oubre 27 (13 doskokov), Booker 22, Ayton 19 (12 doskokov) - Antetokunmpo 21 (13 doskokov), Brogdon 19, Bledsoe 15 Utah - New Orleans 112:115 (33:24, 28:28, 27:30, 24:33) Najviac bodov: Korver 20 (5 trojok), Crowder 20 (4 trojky), Gobert 19 (19 doskokov), D. Mitchel 19 - Jrue Holiday (4 trojky) a Randle po 30, A. Davis 15 (11 doskokov) Sacramento - New York 115:108 (34:25, 21:26, 31:29, 29:28) Najviac bodov: Hield 28, Barnes 22 (10 doskokov), Giles 17 - Trier 29, D. Smith 18, Knox 11 Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 105:113 (34:26, 23:35, 28:30, 20:22) Najviac bodov: L. James 27, Rondo 24 (10 doskokov, 12 asistencií, 4 trojky), Hart 17 - Gallinari 23, Harrell 14 (11 doskokov), Gilgeous-Alexander 14





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !