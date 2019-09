Video: Poslanci rokujú o zákone roka, Slovensko môže mať prvý vyrovnaný štátny rozpočet

BRATISLAVA 30. novembra (WebNoviny.sk) - Rokovanie Národnej rady SR pokračuje v piatok zákonom roka, teda návrhom štátneho rozpočtu na budúci rok a návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021.

Slovensko by podľa neho malo na budúci rok dosiahnuť historicky prvý vyrovnaný rozpočet. A to napriek tomu, že pôvodný návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, schválený vládou a predložený do parlamentu, počítal ešte pre rok 2019 s miernym schodkom 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Zmena prišla z finančného výboru

Zmena prišla na rokovaní finančného výboru, kde po iniciatíve premiéra a ministra financií predložil pozmeňujúci návrh poslanec za Smer-SD a predseda finančného výboru Ladislav Kamenický.

Podľa tohto návrhu sa má znížiť rozpočet kapitoly Všeobecná pokladničná správa o takmer 97 mil. eur, určený na rezervu na spolufinancovanie k eurofondom. Zároveň sa tým znižuje rozpočtovaný schodok verejných financií na budúci rok na vyrovnanú bilanciu.

V roku 2020 by mal byť rozpočet opäť vyrovnaný a o rok neskôr prebytkový. Podľa ministra Petra Kažimíra však treba brať ohľad na to, že v roku 2020 budú parlamentné voľby a tak rozpočet na rok 2021 už ovplyvní nová garnitúra.





Pôvodný návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 počítal s budúcoročným deficitom verejných financií na úrovni 0,1 % HDP, s vyrovnaným hospodárením v roku 2020 a s prebytkom 0,2 % HDP v roku 2021.

Zahrnuli väčšinu opatrení

V návrhu rozpočtu je už pritom zahrnutá aj väčšina avizovaných vládnych opatrení. Zapracovaný je aj parlamentom zatiaľ neschválený návrh na zavedenie odvodu pre obchodné reťazce, ale tiež zmeny v registračných pokladniach či spotrebnej dani z minerálnych olejov. V návrhu je tiež zabezpečené krytie 10-percentného rastu miezd, ako aj ďalších dohôd týkajúcich sa zvyšovania platov vo verejnej správe.





Na krytie dopadu prípadných ďalších legislatívnych opatrení je v rozpočte zahrnutá rezerva 400 mil. eur. Zahŕňať má napríklad vplyv zavedenia bezplatného stravovania na školách, rekreačných šekov, zvýšeného vianočného príspevku, zvýšeného daňového bonusu či zníženej sadzby DPH na ubytovanie.





Súčasťou návrhu sú však aj ďalšie rezervy. Pre rok 2019 sa totiž počíta s rezervou 150 mil. eur na prípadné investície a infraštruktúrne projekty. Ďalšiu rezervu na nasledujúce roky rezort financií nazval Rezervou na vývoj ekonomického cyklu a opisuje ju ako nealokované zdroje v rámci priestoru, ktorý vytvára fiškálny rámec. Ide o sumu 180 mil. eur pre rok 2020 a 500 mil. eur pre rok 2021.

