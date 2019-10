Video: Polícia v Londýne zatkla desiatky aktivistov, protesty proti klimatickej zmene pokračujú

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Počas protestov proti klimatickej zmene, ktoré paralyzujú britskú metropolu, zadržala polícia za blokovanie ciest v centrálnom Londýne viac ako 100 aktivistov. Očakáva sa, že protesty budú pokračovať aj druhým dňom.

Protestujúci zo skupiny Extinction Rebellion kempovali v noci na Waterloo Bridge, na námestí pred parlamentom a na Oxford Circus. Po neuposlúchnutí výziev polície na obmedzenie protestov, zadržali v utorok v skorých ranných hodinách 113 ľudí.

Dôvodom zadržaní sú podozrenia z deliktov proti verejnému poriadku, piatich ľudí zadržali pre podozrenie z poškodenia centrály spoločnosti Shell.

Extinction Rebellion vyzýva vládu znížiť uhlíkové emisie do roku 2025 na nulu. V sérii protestov chce až do 29. apríla "vypnúť Londýn". Podľa organizátorov sa protesty konajú vo viac ako 80 mestách v 33 krajinách. V utorok by mali pred britským parlamentom pokračovať prejavmi o zastavení klimatickej zmeny.

